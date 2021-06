COVID: Córdoba alcanzó el 86% de camas ocupadas

Se supo que la ocupación de camas en las provincias supera el 80%. Córdoba tuvo una gran cantidad de casos y el número se elevó.

En las últimas horas se conoció que hay varias provincias que están por encima del 80% de camas ocupadas. Una de ellas es Córdoba que, según informó, está por encima del 86%. Se dio en el marco de una gran cantidad de casos.

El sábado, según reveló el ministerio de Salud, se dieron 2.678 nuevos casos de coronavirus en la provincia y 33 fallecimientos por esa causa, en tanto que la ocupación de camas críticas con asistencia respiratoria mecánica es de un 20,6%. Por otro lado, en las últimas horas, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñaloza, dijo que el sistema de salud provincial se encuentra en "un nivel de saturación altísima".



"Está costando mucho conseguir camas críticas. Todas las instituciones de salud pública y privada están trabajando fuertemente en ampliar camas", señaló Peñaloza. En este contexto epidemiológico, advirtió que si el Estado no hace cumplir las normas restrictivas y la sociedad no cumple con su responsabilidad, "podríamos cruzar la barrera de ocupación de las camas críticas y ahí estaríamos en una situación que no queremos".

Vacunas para el país

Mañana por la tarde llegará al país un vuelo proveniente de Estados Unidos con 934.000 dosis de AstraZeneca y con ese cargamento Argentina superará la marca de los 20 millones de vacunas recibidas contra el Covid-19. Cuando llegue este nuevo cargamento el país habrá recibido un total de 20.677.145 dosis, sumando las vacunas de los distintos laboratorios que hasta ahora tienen contrato ejecutado con el Gobierno nacional.

Estas 934.000 nuevas dosis de AstraZeneca se suman a las 811.000 vacunas del mismo laboratorio que llegaron el sábado desde la Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico, que fue recibido anoche en Ezeiza por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.