Juicio contra Sebastián Villa: se definió la fecha de los alegatos

Luego de la declaración del futbolista, el pasado lunes, el Tribunal de Lomas de Zamora definió cómo seguirá el proceso penal. "Nunca cometí el hecho", se defendió.

El Tribunal a cargo de la causa que tiene como protagonista a Sebastián Villa, acusado por ejercer violencia de género hacia su expareja Daniela Cortés, confirmó que los alegatos se iniciarán el próximo miércoles 17 de mayo en el Juzgado Correccional y Criminal 2 de Lomas de Zamora, donde se llevó adelante todo el proceso. El jugador de Boca Juniors declaró el pasado lunes frente a la jueza Claudia Dávalos y dio su versión sobre el suceso ocurrió en abril del 2020, en una vivienda que compartían ubicada en un barrio privado de la localidad de Canning.

"El hecho que se me ha imputado, nunca la cometí", dijo el futbolista al defender su inocencia. Al detallar su relación con la víctima, señaló que la conocía por las redes sociales y que luego de varios meses, decidieron vivir juntos. "Yo vivía con mi mamá en Medellín pero en junio me compra Boca y yo le pido a Daniela que me acompañe a hacer la revisación médica y nos vinimos a Buenos Aires, estuvimos 10 días y luego volvimos a San Andrés", describió. En un principio, la joven venía de visita y luego se dio la convivencia.

Durante su discurso, Villa contó que "todo cambió cuando vio que tenía dinero", empezó con "celos y manipulación" y luego acusó a Cortés de pedirle sus tarjetas de crédito. "Ahí es donde entró una plata de Boca grande por la transacción de la venta (un ocho por ciento por los más de 3 millones de esa operación, ndr) y compré un departamento en Medellín, le hicimos un poder a la hermana de Daniela para comprarlos, y con el tiempo nos damos cuenta que ese departamento estaba embargado", detalló.

El futbolista sostuvo ante la magistrada que "no podía salir de las reuniones del club porque me ponía problemas", contó un episodio en el que le "arrancó la ropa en el ascensor" y señaló nuevamente problemas con el dinero, resaltando que "quería todo para ella". También, relató que gastó dólares en operaciones y sostuvo que "siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un Audi, ya no confiaba en ella".

Además de negar las acusaciones de violencia de género, subrayando su inocencia, Villa denunció que él fue víctima de golpes propiciados por Cortés. "Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa", concluyó. Esta es la primera vez que el colombiano denuncia estos episodios ante las autoridades. Para esta acusación, la defensa presentó audios y videos donde se observa a la pareja discutir.

Al jugador de Boca Juniors se lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", por el que podría obtener como mínimo una pena a 6 años de prisión en caso de ser hallado culpable por la Justicia.

Detalles de la última jornada, previa a los alegatos

A su vez, en la séptima jornada del juicio declararon dos peritos psicólogas y una psiquiatra que fueron propuestas por el abogado Martín Apolo, representante legal de Villa. La primera en declarar fue Agustina Santamarina, perito que viajó hace dos semanas a Colombia para entrevistar a Cortés. La profesional dijo que "no observó" signos de haber sufrido violencia y evaluó que la joven presenta "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos".

Esto va en contra de lo declarado días atrás por la perito psicóloga María Fernández Collins, integrante de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Lomas, quien realizó un análisis durante la etapa de instrucción y dejó en claro no advertir "fabulación" en el relato de la víctima y que presentaba síntomas "de haber vivido una situación traumática". Además señaló sintomatología "fóbica, al miedo a estar en un país que no era el propio" y describió a Cortés como una persona "capaz, inteligente, que puede expresarse bien y que su juicio está conversado".

La jueza Dávalos, previo a la declaración de Villa, rechazó el recurso de nulidad que había presentado la defensa y al mismo tiempo, validó incorporar como prueba a una testigo clave, la empleada doméstica de la pareja en aquel momento llamada Edith. Según la joven de 26 años, fue testigo de esas situaciones y aseguró que la vio con moretones o llorando, razón por la que ella le contó lo que hacía el jugador.

Cortés declaró semanas atrás ante el fiscal de juicio Sergio Anauati y relató que, poco a poco, comenzaron los "insultos y empujones" mientras que luego "empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones y los insultos", añadió. Estos hechos aparecían como consecuencia de "una foto subida en Instagram, un escote o cualquier comentario", concluyó.

A su vez, Villa se encuentra atravesando un segundo proceso tras la denuncia por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en el country Venado II, también de Canning, durante junio del 2021. El abogado de Tamara Doldán (la denunciante), Roberto Castillo, confirmó a El Destape que finalizó la etapa de instrucción y la querella solicitó la elevación a juicio oral. Resta que se confirmen las fechas para las audiencias.