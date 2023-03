Santa Fe: atacan un micro que trasladaba a penitenciarios que iban a la cárcel Piñero

Un micro que trasladaba a efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe a la Undad 11 de Piñero fue atacado esta madrugada cuando circulaba por las inmediaciones el estadio de Colón, en la capital provincial.

El hecho sucedió cuando el micro de la empresa Laguna Paiva, contratado para el traslado de los efectivos, circulaba por la ruta 11 y a la altura del puente Cilsa, cerca del estadio de Colón, fue atacado desde el exterior.



Según confirmaron fuentes judiciales a Télam, los diez penitenciarios que iban a bordo denunciaron haber sido víctimas de una balacera, aunque las primeras pericias no evidencian impactos de proyectiles, por lo que se investiga si el transporte fue apedreado.

El conductor denunció que sintió un impacto a la salida del puiente Cilsa, pero que no le dio importancia porque, según dijo, siempre les tiran piedras en ese lugar, aunque más tarde uno de los policías a bordo le informó que les habían disparado, por lo que denunciaron el hecho al 911. Ahora interviene en la pesquisa personal de la fiscalía de turno de Santa Fe, que pidió la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Rosario: balearon una escuela y dejaron una carta amenazante

La Escuela N°6430 “Isabel La Católica” ubicada en el sur Rosario fue el blanco de una balacera registrada el domingo por la noche. Los trabajadores de la institución se encontraron con un cartel amenazante y, como consecuencia, las clases fueron suspendidas.

Los directivos de la escuela intuyen que se trata de un "mensaje entre mafias" y afirmaron que los implicados no tienen ninguna relación con el colegio ni con sus estudiantes. También pidieron a los medios que no difundan el mensaje que se lee en el cartel para que no se propaguen estos actos mafiosos.

Melina, la directora de la escuela secundaria, consideró que el cartel se trata de una interacción entre las mafias y dijo que "no entendieron" lo que llevaba escrito ni reconocen ninguno de los nombres que figuran. "No pudimos concluir que tenga un mensaje hacia la escuela sino que tiene que ver con que la escuela es un lugar que saben que repercute a los medios y así sucedió", admitió la docente.