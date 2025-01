Recrudece la inseguridad en Rosario: tres asesinatos en un día

Pese a que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insisten en resaltar la baja de la tasa de homicidios en Rosario durante 2024, el 2025 comenzó con datos alarmantes. Durante el miércoles pasado hubo tres asesinatos en 24 horas. De esta manera, el Plan Bandera comenzó el año con un traspié: en apenas 17 días ya son 7 los crímenes en la ciudad.

El primer incidente ocurrió por la tarde en Rubén Darío al 2000, en el barrio Industrial, al norte de la ciudad. Alertada por un tiroteo, la Policía llegó al lugar y encontró el cuerpo sin vida de Gerardo Rafael M., un hombre de 64 años con múltiples heridas de bala. Junto a él, otro hombre identificado como Daniel A., de 50 años, estaba gravemente herido por un disparo en la cintura y fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez (HECA).

El corresponsal del medio AIRE en Rosario, Rodrigo Miró, informó que los disparos partieron desde una moto con dos ocupantes que apuntaron hacia un pasillo y antes de disparar, preguntaron "¿Quién vende drogas acá?". Tras la pregunta, abrieron fuego contra los dos hombres.

Minutos después de este hecho, se registró otro de similares características en la zona suroeste de Rosario, más precisamente en el barrio Fonavi de Rouillón y Bulevar Seguí. En ese punto caliente de la ciudad, cercano a una comisaría, también se produjo una balacera desde una moto en la que resultó herido un hombre de 30 años, que luego quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Dos mujeres fallecidas tras un ataque sicario

El último hecho se registró el pasado miércoles, cuando dos motos pasaron por el frente de una casa donde estaban cuatro mujeres y les dispararon un total de 10 veces. Dos de ellas murieron y las dos restantes quedaron internadas con heridas de gravedad.

El ataque sicario ocurrió cerca de las 20, en Esmeralda al 1.900, en el barrio República de la Sexta. Los atacantes se acercaron en los vehículos, dispararon contra las mujeres y se dieron a la fuga. Los vecinos que presenciaron el violento ataque se encargaron del traslado de las víctimas al Hospital Provincial.

Las dos fallecidas fueron identificadas como Antonela E. y Micaela G. La primera murió en el acto, mientras que el fallecimiento de la segunda se produjo minutos más tarde, tras sufrir una pérdida de masa encefálica debido a que uno de los tiros le impactó en la cabeza.

Las otras dos mujeres, Verónica M. y Verónica Z., quedaron internadas con varias heridas graves. De acuerdo a lo informado por el medio Rosario 3, una de ellas fue intervenida en el quirófano y la otra estaba fuera de peligro, pero con disparos en ambos glúteos y piernas.

Según el medio La Capital, los testigos detallaron que los asesinos circulaban en una moto Honda 110 blanca y que habían escuchado al menos diez disparos. Además, comentaron que podrían ser del barrio Tablada, aunque las autoridades siguen tratando de establecer quiénes fueron los culpables.

"Estaban todas tomando mates. Las saludé y me fui al comedor que está acá por calle Cochabamba. Cuando volví me encontré con todas ellas ahí tiradas, algo horrible", contó una vecina a Radiópolis. Además, aseguró que eran muy conocidas en el barrio. "No puedo creerlo, estuve toda la noche con un dolor muy feo", añadió.