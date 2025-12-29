Yoga o Pilates: 3 apps para arrancar ya en casa y eliminar tensiones

El yoga es ideal si buscás relajar la mente y mejorar tu flexibilidad.

Cuando decidís comenzar una actividad física, surge la duda: ¿yoga o pilates? La respuesta no es única, ya que la elección depende mucho de factores personales como la edad, el nivel de experiencia y el estado físico.

El yoga suele ser una opción más accesible para quienes buscan relajarse, mejorar la movilidad y reducir el estrés. Por eso, es ideal para principiantes o personas que necesitan un enfoque más pausado y mental

.

En cambio, el pilates se enfoca en fortalecer el core y mejorar la postura, trabajando con mayor intensidad el cuerpo. Es una disciplina que puede resultar más exigente y está recomendada para quienes buscan tonificar y ganar fuerza.

Las mejores Apps para comenzar a practicar yoga o pilates

Si te interesa probar alguna de estas actividades, existen varias aplicaciones que facilitan el acceso desde casa. Aquí te recomendamos tres apps para que empieces con yoga y pilates sin complicaciones:

1. Daily Yoga: Ofrece rutinas para todos los niveles, con guías paso a paso y variedad de estilos.

2. Pilates Anytime: Especializada en pilates, con clases para principiantes y avanzados.

3. Gaia: Combina yoga, pilates y meditaciones, ideal para quienes buscan un enfoque integral.

Por último, la elección entre yoga y pilates debe ajustarse a tus objetivos y condiciones personales. Probar ambas opciones con estas apps puede ayudarte a descubrir cuál se adapta mejor a vos y a tu rutina diaria.

Probar ambas con apps es la mejor forma de descubrir tu preferencia.

Tres posturas de yoga fáciles para hacer en casa y eliminar tensiones en la espalda baja

1. Balasana: postura del niño

Arrodillate con los glúteos apoyados sobre tus talones. Llevá el torso hacia adelante, dejando que caiga sobre tus muslos. Meté la cabeza entre tus dos rodillas, asegurándote de que el cuello esté totalmente relajado.

Para mayor relajación, llevá tus dos brazos hacia los dos costados de tu cuerpo y alfojate totalmente. Quedate así unos minutos, vas a sentir cómo tu zona lumbar se distiende.

2. Supta konasana: paloma reclinada

Acostate boca arriba, con los dos brazos relajados a los costados de tu cuerpo. Elevá tu pierna izquierda en el aire con la rodilla flexionada, mientras cruzás tu pierna derecha con el pie en la rodilla contraria.

Sostené tu muslo izquierdo con tus dos manos. Mantené el sacro apoyado en el suelo. Mantenete así y hacé lo mismo con las piernas contrarias.

3. Ananda balasana: bebé feliz

Quedate en la misma posición, boca arriba. Tomá tus dedos gordos de los pies con tus dos manos, mientras llevás tus piernas lo más cerca de tu cuerpo que puedas. Intentá abrir las piernas, sin soltar los dedos de los pies.

Lo importante es que sigas manteniendo el sacro en el suelo y sientas toda la descarga de la zona lumbar. Para terminar, quedate acostado/a boca arriba con un almohadón debajo de las corvas (parte de atrás de tus rodillas).