Menopausia: cuáles son las complicaciones a nivel fisiológico y cómo aliviarlas

Los datos revelan que el 75% de las mujeres que se encuentra en esa etapa de la vida sufre molestias. Las recomendaciones de los especialistas.

La menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales a partir de una disminución natural de las hormonas reproductivas en la mujer cuando ésta llega entre los 40 y 50 años de edad. Dicha etapa comienza luego de 12 meses de la última menstruación, siendo este el principal indicio. Los síntomas son muchos pero entre los más destacados aparecen las oleadas de calor, sudoración excesiva, taquicardia, alteraciones del sueño, atrofia vaginal y urgencia miccional, entre otros.

Frente a esto, diversos especialistas del Hospital de Clínicas explican cómo es el proceso y además brindan distintos consejos para una mejor calidad de vida. "La menopausia es, por definición, la última menstruación en la vida de la mujer y se confirma luego de un año de ausencia menstrual. La misma se produce habitualmente a los 51, más o menos, aunque se considera que el rango normal es entre los 45 y los 55 años", explican. Es importante destacar que existe un "período temprano", durante los primeros años posteriores al cese menstrual, donde "los ovarios continúan produciendo esteroides sexuales -andrógenos pero no estrógenos-" y también un "período tardío" donde "no hay producción esteroidea y los ovarios involucionan", explica la ginecóloga Gladys Fernández.

"En la etapa temprana de la postmenopausia se produce el cese de la capacidad reproductiva y de la producción de estrógenos por los ovarios, lo que origina el “Síndrome climatérico” cuyos signos y síntomas preponderantes son las oleadas de calor y la sudoración profusa", sostiene la doctora Fernández, jefa de la Sección de Endocrinología Ginecológica del Clínicas junto a su par, la médica Susana Leiderman, sobre las complicaciones a nivel fisiológico. Estos síntomas también pueden aparecer años antes de la última menstruación, exacerbándose durante la noche (aparición de taquicardia, palpitaciones y alteraciones del sueño). Se observan en aproximadamente el 75% de las mujeres, son de magnitud variada y duran pocos años. Mientras que en la etapa tardía de la postmenopausia aparecen otros relacionados al “Síndrome genitourinario” que incluyen la atrofia vaginal, la sequedad, la dispareunia y la urgencia miccional.

¿Qué es la "menopausia precoz"?

En la misma línea, la doctora Leiderman explicó de qué se trata la denominada “menopausia precoz'', actualmente conocida como Insuficiencia Ovárica Primaria. Este tipos de casos se dan cuando una mujer deja de menstruar antes de los 40 años. Es decir, tiempo antes de "lo esperado". Sobre este tema, la médica del Clínicas manifestó que las causas por la que se pueda dar "son múltiples" y muchas veces, es difícil diagnosticar la razón. "Van desde lo genético, lo inmunológico, los disruptores endocrinos, el uso de drogas quimioterápicas, las radiaciones y otras causas todavía desconocidas", enumeró. Además cabe destacar que esta entidad es patológica ya que se asocia a mayor riesgo cardiovascular y deterioro óseo, por lo que se recomienda el reemplazo hormonal hasta la edad normal de la menopausia (51 años, aproximadamente).

¿Cuáles son los consejos para aliviar los síntomas?

Cabe destacar, entre tanta información, que la menopausia es un evento fisiológico de la vida de la mujer y no una enfermedad o el comienzo del envejecimiento. Con respecto a los consejos frente a los síntomas, en casi todos los casos si los síntomas climatéricos son muy leves, se recomiendan medidas higiénico dietéticas como vestirse en capas, evitar comidas calientes y muy especiadas, moderar el alcohol, respetar las horas del sueño y practicar actividad física.

Frente a esto, si los síntomas no mejoran o pasan a ser de moderada a severa intensidad, "pueden indicarse fármacos no hormonales u hormonales, siempre y cuando no hayan contraindicaciones para su uso", sostienen las especialistas. Sobre este tema, la doctora experta en ginecología, Gladys Fernández, agrega que para aquellas mujeres que únicamente presentan molestias relacionadas al síndrome genitourinario de la menopausia, el tratamiento ideal es el uso de lubricantes y humectantes asociados a estrógenos locales.

Por otro lado, en relación a las consultas ginecológicas, ambas especialistas aconsejan siempre "consultar al profesional de la salud para recibir información de los cambios fisiológicos que se producen en este período de la vida" mientras remarcan que "la menopausia es una buena oportunidad para conocer el estado de salud de la paciente en la edad media". Para cerrar destacan la necesidad, durante esos años, de realizar medidas de prevención con colonoscopía, laboratorio completo que incluya lípidos y metabolismo de hidratos de carbono junto al primer control cardiológico y lógicamente, el control ginecológico anual.