Fracasó la vacuna contra el VIH de Johnson y Johnson

Los estudios arrojaron que la vacuna "Mosaico", la única que había llegado a fase 3, no pudo frenar la infección. El proyecto se estaba llevando adelante en Argentina, Brasil, México, Perú, Italia, Polonia, España y Estados Unidos.

La farmacéutica Janssen, dependiente de la empresa multinacional Johnson y Johnson, suspendió el estudio de "Mosaico", la única vacuna contra el VIH que estaba en las última etapa de ensayos clínicos. Los estudios, que se estaban llevando a cabo en tres continentes y contaban con unos 3.900 voluntarios, arrojaron que la vacuna "era segura pero no brindaba protección". Del proyecto a gran escala participaba también el gobierno de Estados Unidos y su National Institute of Health (NIH).

La vacuna que no prosperó en frenar la infección, y que era la esperanza de millones de pacientes en todo el mundo, se basaba en un "mosaico" de inmunógenos, que buscaban inducir una respuesta en el sistema inmune para combatir una amplia variedad de variantes del VIH. Se estaba llevando adelante en Argentina, Brasil, México, Perú, Italia, Polonia, España (Barcelona, Córdoba, Madrid y Valencia) y Estados Unidos. Los prototipos que no funcionaron se denominaban Ad26.Mos4.HIV (compuesta por un virus conocido como adenovirus tipo 26) y gp140 bivalente (compuesta por dos proteínas conocidas como gp140 de clado C y gp140 mosaico).

El principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, remarcó que la noticia de la suspensión del estudio es "decepcionante" pero que no se debe desistir en la búsqueda por una vacuna contra el VIH. En esto coincidió Mitchell Warren, director ejecutivo de AVAC, una organización para la prevención del VIH, quien también expresó su descontento con el resultado de la investigación.

"La cruda verdad es que la ciencia para el desarrollo de una vacuna contra el VIH es extremadamente difícil, pero este no es el momento de dar marcha atrás a las investigaciones en curso", dijo el activista en un comunicado.

Recientemente, J & J había suspendido también el estudio Imbokodo, por no mostrar protección suficiente contra la infección en una población de mujeres jóvenes en África subsahariana con alto riesgo de contraer el VIH. Este, a diferencia de Mosaico, incorporaba un segundo componente en la vacuna de proteínas, para atacar también la cepa del clado B del VIH (en África del sur existe el clado C).

“Los resultados de Imbokodo son malas noticias para el ensayo. Sin embargo, la población del estudio es diferente y en África predomina un subtipo de VIH que no predomina en Europa occidental, con lo cual el virus no es exactamente el mismo y la respuesta inmune pueden ser diferentes”, había explicado en ese sentido Vicente Estrada Pérez, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos de España.

Más de 38 millones de personas viven actualmente con el virus del VIH en todo el mundo, de acuerdo con la cifras de la Organización de Naciones Unidas. Solo en 2021 se reportaron un millón y medio de nuevas infecciones en todo el planeta.

VIH en Argentina

En la Argentina, el 30% de los nuevos diagnósticos de VIH se realizan en forma tardía mientras que un 13% de las personas que viven con el virus lo desconoce. El dato surge del último boletín sobre el VIH y las ITS del Ministerio de Salud de la Nación. En este marco, organizaciones y especialistas llaman en el Día Mundial del Sida a toda la población a realizarse el test ya que "cualquiera que tenga relaciones sexuales puede contraer el virus" y los tratamientos permiten una buena calidad de vida y pueden evitar la transmisión.

Testeos de VIH en Argentina y tratamientos disponibles

En Argentina los testeos son seguros, confidenciales y gratuitos, y la nueva Ley nacional N° 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que se aprobó este año. La ley sigue garantizando la confidencialidad de los test que pueden realizarse sin orden médica. Por otra parte, en el artículo 16 de esa Ley se establece la obligatoriedad del ofrecimiento de la prueba diagnóstica del VIH y las hepatitis B, C y otras ITS en las “consultas de las especialidades establecidas por la autoridad de aplicación”.