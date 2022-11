Día Nacional del donante: medio millón de bonaerenses donaron sangre

La cifra corresponde a la cantidad de bonaerenses que donaron sangre en los últimos tres años. Se trata de alrededor de 170 mil por año. Cuál es la importancia de la acción y cuáles son los requisitos.

En este Día Nacional del Donante de Sangre se calculó que unos 500.000 bonaerenses donaron sangre en algunos de los centros regionales, postas hospitalarias y colectas externas en los últimos tres años. El dato surge del informe del Instituto de Hemoterapia bonaerense "Dra. Nora Etchenique". El objetivo de la fecha es promover y fidelizar la donación voluntaria y habitual de sangre en todo el país.

"Alrededor de 170.000 personas por año se acercan a donar sangre a los tres Centros Regionales de Hemoterapia: La Plata, Tres de Febrero y Mar del Plata; a los 190 efectores públicos hospitalarios provinciales o municipales; como también a las colectas externas que se llevan a cabo en distintos puntos del territorio provincial", indicaron desde el organismo. A su vez, desde el Instituto de Hemoterapia provincial se hizo hincapié en la permanente convocatoria para donar sangre tanto en los centros de donación como en las colectas externas, ya que la sangre sólo puede obtenerse de personas que estén dispuestas a donarla, indicaron desde el organismo.

En este marco, la Provincia programó unas 25 actividades que invitan a la solidaridad de la comunidad. Según se informó, las actividades comenzaron el pasado lunes con dos jornadas de donación en Nueve de Julio y en Berisso, y continuaran hoy en las localidades de La Plata, Merlo, Navarro, San Nicolás y Tres Lomas.

Durante la semana de las y los donantes de sangre se realizarán las siguientes colectas externas:

En la localidad de Merlo: Concejo Deliberante de 8 a 13; La Plata: Plaza Moreno, de 8.30 a 12.30; Navarro: Hospital San Antonio de Padua, de 8 a 11; San Nicolás: Colegio Los Aromos, de 8 a 11; Tres Lomas, Hospital “Girotti” de 8 a 12; Mar del Plata: Colegio CADS de 8 a 12; Florencio Varela: Hospital Mi Pueblo de 8 a 12; Bahía Blanca: Hospital Penna, de 8 a 11; Quilmes: Hospital Iriarte de 8 a 11; Bolívar: Colegio Nacional Bolívar, de 8 a 12; Villalonga: Consultorios Externos de 8.30 a 12.30; Campana: Club Ciudad de Campana de 8 a 14.

En tanto, y de acuerdo al cronograma, mañana se realizarán en el municipio de Campana: Club Ciudad de Campana, 8 a 14; Tandil: Cámara empresarial, de 8 a 11; Brandsen: Asociación Médica, de 8.30 a 12.30; San Fernando: Hospital “Petrona V. de Cordero”, de 9 a 13; Santa Teresita: Rotary Club, de 8 a 12 y en Villa Adelina: Icon Clinical Research de 9 a 14.

Las actividades continuarán el día viernes en la localidad de Guernica: Hospital Grierson de 8 a 12; José C. Paz: Universidad Nacional de 8 a 13 y Martín Coronado: Instituto San Miguel de Garicoits de 8.30 a 13.

Por último, el día sábado en Carlos Casares: Escuela Secundaria N° 5 de 7.30 a 12.30; González Catán: Rotary Club de 9 a 13; Laprida: salón de Bomberos Voluntarios de 8 a 13; Villa Sarmiento: Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de 9 a 14, y Necochea: Hospital “Ferreyra” de 8 a 12.

Actividades a nivel nacional

Asimismo, los días 7, 8 y 9 se realizan algunas “colectas externas” de sangre organizadas por hospitales nacionales: Cuenca Alta, Garrahan, del Bicentenario, Posadas y El Cruce; y el día 9 se llevará a cabo un evento especial realizado por el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan donde la Orquesta Delio Valdez celebrará y reconocerá con su música a las personas donantes.

Para la semana del Día Nacional, se concretó también la iluminación en color rojo del edificio del Ministerio de Salud de la Nación y, además, se coordinó junto a Trenes Argentinos la difusión de piezas audiovisuales con mensajes sobre donación voluntaria de sangre en pantallas de las estaciones de trenes de Constitución, Retiro y Once.

Acerca del Día Nacional del Donante de Sangre

Fue creado para reconocer a las personas que donan sangre de manera voluntaria y habitual, y conmemora la primera transfusión segura y eficaz realizada por Luis Agote en la Argentina el 9 de noviembre de 1914. También es una oportunidad para generar conciencia sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y reconocer la importante contribución de las personas donantes voluntarias y habituales al suministro de los sistemas de salud.

El Dr. Luis Agote realizó en la fecha mencionada la primera transfusión de sangre con un método revolucionario que impedía su coagulación mediante la adición de citrato de sodio y, desde entonces, permitió salvar cientos de miles de vidas en todo el mundo. Se trata de un hito de la ciencia argentina, que nunca fue patentado, pero cambió la historia de la medicina habilitando la creación de los bancos de sangre.

Sobre el acto de donar sangre

La donación de sangre está organizada por los bancos de sangre y/o Centros Regionales de Hemoterapia en el marco de los Programas Provinciales de Hemoterapia de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción. Estos Programas están articulados con el Plan Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la Nación, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sangre 22.990, que establece el respeto de los principios éticos de la donación de sangre: anonimato, benevolencia, voluntariado y no lucro, en todos los procesos desde la donación hasta la distribución de los productos a transfundir.

Se trata de un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. No engorda, no adelgaza, no debilita. Puede donar sangre cualquier persona que: