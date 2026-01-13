Día Mundial de la Depresión: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico.

La depresión no siempre se manifiesta de la manera en que el imaginario colectivo la reconoce. Lejos de los cuadros más visibles, existe una forma silenciosa y cada vez más frecuente de la enfermedad que convive con la productividad, la vida social y las responsabilidades diarias. Personas que trabajan, cumplen, sostienen vínculos y, aun así, atraviesan un malestar persistente que suele pasar inadvertido.

Este fenómeno, conocido por los especialistas como “depresión funcional” se caracteriza por síntomas que no siempre llaman la atención del entorno. Cansancio constante, irritabilidad, dificultad para disfrutar, problemas de concentración, alteraciones del sueño o una sensación de vacío pueden ser interpretados como estrés, exigencia laboral o agotamiento emocional, retrasando el diagnóstico.

La consulta tardía: el principal riesgo de la depresión funcional

Uno de los principales riesgos de este tipo de depresión es la consulta tardía. Al no encajar en el estereotipo clásico de la enfermedad, muchas personas minimizan lo que sienten o postergan la búsqueda de ayuda profesional. En consecuencia, los cuadros suelen llegar a la consulta más avanzados, con mayor impacto en la salud mental, las relaciones personales y el desempeño laboral.

El contexto actual también juega un rol clave. La presión por sostener el rendimiento, la hiperconectividad y la dificultad para poner límites favorecen la normalización del malestar emocional. “Muchas personas creen que sentirse mal es parte de la rutina y no identifican que están atravesando un trastorno del estado de ánimo”, explican especialistas en salud mental.

“La depresión invisible suele detectarse cuando el cuerpo o la mente empiezan a dar señales más intensas. Por eso es clave prestar atención a cambios sutiles y sostenidos en el tiempo, y no esperar a ‘tocar fondo’ para consultar”, afirma el Dr. David Enriquez, Psiquiatra del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud (MP. 2931).

Además del impacto individual, la depresión no diagnosticada tiene consecuencias colectivas. Afecta el clima laboral, los vínculos familiares y la capacidad de sostener proyectos personales a largo plazo. La detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados no solo mejoran el pronóstico, sino que también reducen el impacto social de la enfermedad.

Salud mental: los desafíos a enfrentar en esta época

“Hablar de depresión desde un enfoque realista y cotidiano ayuda a que más personas se identifiquen y se animen a pedir ayuda. La salud mental necesita dejar de ser un tema tabú para convertirse en parte de la conversación diaria”, afirman desde Boreal Salud.

Para los especialistas, uno de los principales desafíos actuales es mejorar la capacidad de detección temprana, tanto desde el sistema de salud como desde los entornos cotidianos. Prestar atención a cambios persistentes en el ánimo, el comportamiento o la energía, y habilitar conversaciones sin prejuicios, resulta clave para acortar el tiempo entre la aparición de los síntomas y la consulta profesional.

Hablar de depresión desde un enfoque realista y cercano no solo ayuda a visibilizar el problema, sino que también abre la puerta a intervenciones más tempranas y efectivas. Reconocer lo invisible, ponerle nombre al malestar y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre sostener el día a día a costa de la salud mental o iniciar un camino de recuperación con acompañamiento profesional.