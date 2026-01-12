Día Mundial de la Depresión: las señales que no deberías ingorar en tu hijos, según especialistas

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y este año los especialistas advierten sobre el crecimiento de esta enfermedad de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Cuáles son los síntomas y las señales de alerta.

Especialistas advierten sobre el aumento de depresión infantil y adolescente

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 7 personas de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental y la depresión se encuentra entre los principales. Específicamente a nivel local, durante el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires hubo más de una internación diaria de niños, niñas o adolescentes (NNyA) por riesgo suicida donde más de un 90% se trata de adolescentes.

La Dra. Silvia Ongini, Psiquiatra Infanto-Juvenil (MN 69.218) del Hospital de Clínicas de la UBA señala que es una de las enfermedades en las que los adultos más pueden ayudar a los que la padecen que estén disponibles.

“Por la vulnerabilidad particular de la etapa vital que transitan, los niños y los adolescentes necesitan de ese adulto que esté al cuidado, sin invadir ni sobreproteger. Esta situación hoy no es tan frecuente y, por el contrario, se les da a los dispositivos digitales más lugar del que se debería”, sostiene la especialista.

Cómo saber si un niño, niña o adolescente sufre de depresión: las señales de alerta

Las manifestaciones van a ser distintas de acuerdo a las edades en que se presenten. De acuerdo a la psiquiatra Ongini, las señales en niños y niñas son los siguientes:

Que se encuentren acostados/as en la cama , como sucede con los adultos, o que demuestren un desgano absoluto y falta de motivaciones.

, como sucede con los adultos, o que Que estén irritables , tengan una baja tolerancia a la frustración y cualquier cosa los/as haga enojar o llorar o estén “con berrinche” (manifestación de un malestar).

, tengan una baja tolerancia a la frustración y (manifestación de un malestar). Se vuelvan impulsivos, que estén hiperactivos o desregulados emocionalmente,

Tengan alteración del sueño, en el aprendizaje, cambios en el rendimiento escolar, dificultades para jugar

cambios en el rendimiento escolar, dificultades para jugar Que tengan alteraciones en la comida como que empiecen a comer mucho, aumentar de peso bruscamente, tener pérdida del apetito, hiperselectividad o cambios de conducta.

Entre la principales señales de alerta están los cambios de conducta, falta de motivación y cambios en el rendimiento escolar

"Es importante tener en cuenta que no todos los chicos que están deprimidos van a estar tristes y puede ser que algunos chicos estén deprimidos y tristes”, señala la especialista. Por eso, sostiene que es clave estar atento a situaciones que pueden llegar los maestros, amigos o familiares de los chicos.

En los adolescentes, en cambio, puede haber otras manifestaciones. “Vamos a ver un repliegue, un ensimismamiento, cambios de gustos, hábitos, ciertos cambios incluso con respecto a los padres, a las figuras de cuidado. También puede presentar falta de motivación para hacer cosas, pérdida del interés o de disfrute en cosas que le gustaban. Esto se suma a todos los otros síntomas que puede manifestar, como cambios en el peso, en el sueño, en el estado de ánimo, un tono bajo”.

¿Cuáles son las causas de depresión en niños, niñas y adolescentes?

Entre las causas de depresión, la psiquiatra señala que los aspectos heredofamiliares son predisponentes, pero no necesariamente determinantes, entre los principales factores ubica:

Separaciones abruptas o de duelos

Situaciones de maltrato como bullying, abuso sexual, acoso en redes sociales, entre otras formas

Sensaciones de soledad, aislamiento, padecer alguna enfermedad y/o estar bajo tratamiento prolongado, situaciones de amenaza

Carencias afectivas y/o económicas, entre otras

"Es importante poder detectar estos detonantes y pedir ayuda lo antes posible”, remarca la especialista.

A la vez advierte sobre la tendencia a obtener diagnósticos en redes sociales o con la inteligencia artificial. “Esto es preocupante porque además de mostrar que están buscando respuestas en un interlocutor que parece personalizado, pero que en realidad no lo es, también señala de que falta un interlocutor presencial cercano que pueda darle algún tipo de respuesta”, agrega Ongini.