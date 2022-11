Deporte sin correr riesgos: Argentina está entre los países con mayor población sedentaria

Desde el Hospital de Clínicas brindan una serie de pautas y consejos para ejercitarse y enfrentar el sedentarismo que afecta a gran parte de la población.

A través de un reciente estudio, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que alrededor de una cuarta parte de la población mundial es sedentaria. En ese mismo informe, destacaron que se trata de un problema que alcanza más al género femenino: mientras uno de cada cuatro hombres no se ejercita, la cifra en el caso de las mujeres trepa a una de cada tres que no hacen actividad física. Además, sostienen que América Latina es la región con mayor población (39%) donde el sedentarismo está más afianzado y señalan que Argentina ocupa el tercer puesto de los países con actividad física insuficiente (41% de su población), solo superado por Brasil (47%) y Costa Rica (46%).

El Director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas, Jorge Franchella, sostiene: "La falta de ejercicio implica un aumento en el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, demencia y ciertos tipos de cáncer. Los niveles recomendados por la OMS de actividad física a la semana son, al menos, entre 150 y 300 minutos en grado moderado a intenso o 75 a 150 minutos de esfuerzo físico fuerte". Por su parte, resalta que las sugerencias relacionadas con la actividad física dependen de la edad, la región en donde la persona está ubicada y la actividad que se va a realizar.

En todos los casos, sin importar el género o el grupo etario, debe realizarse un examen de salud médico previo para vertificar la situación de salud y, posteriormente, llevar adelante diversas supervisiones en el caso de aumentar la intensidad de dichos ejercicios. "Si se viene de no hacer actividades hay que empezar lentamente, con caminatas activas de cuatro kilómetros por hora, es decir, una cuadra en un minuto. En cuanto a la frecuencia, si la intensidad del ejercicio es baja -como una caminata-, se puede hacer todos los días porque nos recuperamos a tiempo. Si la intensidad sube, como un trote, la podemos hacer tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. Es importante que a cada estímulo le siga una pausa de recuperación; por ello, día por medio será lo más adecuado", indica el especialista.

Con respecto a los diferentes consejos, dependiendo del grupo etario, Franchella plantea que las y los menores deben jugar, recrearse, divertirse y que "no es la idea que tengan que entrenar porque hay condiciones en su crecimiento y maduración que no deberían alterarse". Sobre esto último, resalta: "No es bueno llevar al nene corriendo al lado y si el nene corre naturalmente lo va a hacer con intervalos, es decir, va a correr y parar todo el tiempo porque su sistema de células no está preparado para correr de forma sostenida". Por otro lado, explica que a partir de los 10, 11 y 12 años es cuando chicas y chicos empiezan a jugar con sus pares y, por ende, no solo a copiar los gestos de los movimientos deportivos, sino que a esa edad van incorporando el concepto de técnica.

Por otro lado, el especialista del Clínicas manifiesta que para los adultos jóvenes se planifica el objetivo en base a su nivel de aptitud física. "El objetivo es aumentar la capacidad que tiene de realizar una tarea sin detenerse", señala. Mientras que, al llegar a la tercera edad, explica que "es importante mantener la capacidad cardíaca y respiratoria y prestar atención al tono muscular" ya que existe una afección del músculo, llamada sarcopenia, en el que este va perdiendo fuerza. "Es importante que le devolvamos esa fuerza porque esto hace posible que uno pueda desde pararse de una silla a caminar o trotar", resalta.

En el caso de las mujeres, Franchella sugiere que también deben hacer ejercicio y que si bien tienen la misma eficiencia que el hombre a la hora de ejercitarse, están adaptadas a determinadas situaciones debido a sus diferencias anatómicas y fisiológicas. "Cuando hacen mucho volumen de actividad física semanal, suelen tender a tener irregularidades del ciclo menstrual. Hay un síndrome llamado RED-s que se caracteriza por un consumo de energía más alto que el de alimentación que se recibe. La mujer es muy sensible a estos cambios y suele dar su primer señal con su ciclo menstrual. En menor medida, también se puede dar el RED-s en el hombre. Por otro lado, está la tríada del atleta, que es un extremo en el alto rendimiento donde hay osteoporosis, anorexia y bulimia", añade.

Para cerrar, el especialista remarca que en el embarazo también es importante hacer actividad física, pero que se debe hacer de forma supervisada y a medida. "El ejercicio en el embarazo ayuda a evitar que aumente la temperatura del núcleo del cuerpo de la madre, lo cual afecta al niño, pero también la madre tiene que tener cuidado de que no le baje la glucemia, o sea el nivel de azúcar en sangre, algo que también puede afectar al niño", concluye.

Beneficios de hacer actividad física