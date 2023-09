Con Milei, cuánto costaría pagar tratamientos de diabetes, cáncer y VIH: uno por uno, los precios

El rol del Estado nacional en la administración sanitaria en todo el país es fundamental para que toda la población pueda acceder de forma equitativa a la salud. En diálogo con El Destape, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud nacional, Sonia Tarragona, remarcó que ninguna persona por sus propios medios podría pagar un tratamiento de alta complejidad.

A lo largo de la historia, el sistema de salud en Argentina atravesó por diversos modelos. Por un lado, el liberal, en el cual la salud se considera simplemente subsidiaria y no constituye un derecho para la población. Dentro de ese sistema, la salud es considerada un bien de mercado. Por otro lado, el modelo de carácter progresista, con un sistema que considera la salud como política pública que debe ser garantizada por el propio Estado con equidad e igualdad. En esa gestión, que se promueve en la actualidad, el acceso a los servicios de salud es universal y todos los habitantes tienen derecho a recibir una atención integral de manera gratuita en el sistema público.

Con el triunfo de La Libertad Avanza (LLA), con las ideas de Javier Milei a la cabeza, en las elecciones PASO 2023, el debate en torno a la privatización de la salud comenzó a tomar fuerza. El equipo de Milei planteó en su propuesta de gestión un “sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios”. Según el documento titulado “Plan de Gobierno”, el partido liberal propone ir, en el largo plazo, a sistemas privados que eliminen “la asistencia social directa".

Cómo funciona el sistema de salud en la Argentina

Actualmente en la Argentina el sistema de salud se desarrolla a través de un modelo mixto, descentralizado y federal articulado entre la Nación, las provincias y municipios; como también con las obras sociales y sector privado. Es a través del Ministerio de Salud nacional que el Gobierno lleva adelante políticas que buscan garantizar la cobertura sanitaria de todas y todos los habitantes, tengan o no tengan cobertura sanitaria privada o seguridad social.

En 2023, el presupuesto para el área alcanzó en el 10,4% del Producto Bruto Interno (PBI) que se distribuye en la atención primaria en los hospitales y centros de atención en cada jurisdicción, como también en programas y políticas para afrontar las patologías más usuales del territorio nacional; como así para garantizar la vacunación a toda la población, una estrategia que permite sostener el control, la eliminación y erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles.

¿Salud controlada por el mercado?

En este sentido, en diálogo con El Destape, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud nacional, Sonia Tarragona, descartó la posibilidad que la lógica de mercado controle el sistema sanitario. Primeramente, "porque los bienes y servicios de salud no son bienes privados ya que no tienen características de ese tipo de bienes sino más bien son preferentes (sociales) o tutelados ya que quien lo utiliza no se beneficia solo, sino que su uso o consumo aporta un beneficio a la comunidad”.

Pero también porque "hay un conjunto enorme de medicamentos y patologías que se atienden con tecnologías muy costosas, que no hay ninguna posibilidad de que ninguna cobertura las pueda cubrir aún pagando la mejor empresa de medicina prepaga".

“Ni las empresas de medicina privada pueden cubrir, por ejemplo, el costo del tratamiento para la atrofia muscular, para tratamientos oncológicos, que son cientos de miles de dólares. Por lo tanto, si uno lo dejará librado al libre juego de oferta y demanda, lo podrían hacer solo los que lo pueden pagar”, agregó. Tarragona hizo énfasis en los programas nacionales como el programa de VIH , tuberculosis y hepatitis; de salud sexual en las terapias de hormonización y género; el Programa Remediar; el banco de drogas con oncológicas, todos programas que proveen a la población del país los insumos para la atención de distintas terapias y tratamientos que son 100% financiado por el gobierno nacional.

Cuál sería el costo de un tratamiento de cáncer, VIH y diabetes si la salud fuese privada

La cartera sanitaria nacional desarrolla estos programas y el calendario de vacunación e inmunizaciones para el control de enfermedades, que alcanza a todas las personas en todas las etapas de la vida, sin importar el tipo de cobertura sanitaria que posean. También lleva adelante planes para tratamientos contra el cáncer, patologías como la diabetes, hipertensión, salud mental hasta enfermedades poco frecuentes como fibrosis Quística y atrofia muscular espinal.

La jefa de gabinete de salud enfatizó en el caso más paradigmático que es el calendario de vacunación. “Las vacunas las compras el Gobierno nacional y las distribuye a todo el sistema de salud, de punta a punta, porque es muy importante para el país alcanzar los niveles de vacunación de igual manera en cada lugar del territorio nacional”, remarcó. Pero además indicó que hay otras políticas que no se compran y se venden como los programas de prevención de violencia, los de prevención en general, los programas de promoción de alimentación saludable y del deporte. “Todas esas cosas nadie las pagaría para tenerlas porque nosotros como individuos no tenemos esa capacidad de poder ver lo que es beneficioso para todos, podemos ver lo que es beneficioso para cada uno”, agregó.

Cuánto saldría un tratamiento por mes y por año a precio de mercado

En este marco, El Destape accedió al cálculo de costo de tratamientos mensual y anual que revela cuánto debiera pagar una persona para acceder a diversos tratamientos si tuviese que pagarlo a precio de mercado. Se trata de una proyección mensual y anual a valores pesificados al tipo de cambio oficial al 16 de agosto de 2023. Actualmente, estos tratamientos puede acceder de forma gratuita a través de la salud pública cualquier ciudadano y ciudadana de la República Argentina que tenga un diagnóstico y requiera de un tratamiento.

Tratamiento de cáncer

Los medicamentos para los tratamientos de cáncer se distribuyen a sus pacientes en su domicilio a través del Banco de Drogas Especiales para complementar sus tratamientos.

Cáncer de mama

costo anual: $68.252.485,74

Cáncer colon inicio

costo anual: $3.328.709,16

Cáncer de colon avanzado

costo anual: $53.353.563,84

Cáncer de pulmón

costo anual: $8.864.647,84

Esquema de tratamiento para VIH

Para el tratamiento de VIH, los medicamentos los distribuye el Programa nacional a personas con cobertura pública exclusiva

Dolutegravir/ Tenofovir + Emtricitbina

costo mensual: $ 352.694,09

costo anual $ 4.232.329,08

Darunavir+ Ritonavir/ Tenofovir + Emtricitbina

costo mensual: $504.946,38

costo anual: $6.059.356,56

Raltegravir/ Abacavir/ Lamivudina

costo mensual $231.150,79

costo anual $ 2.773.809,48

Enfermedades poco frecuentes

Fibrosis Quística

costo mensual: $1.221.111,09

costo anual: $14.653.333,10

Atrofia Muscular Espinal (nusinersen)

costo anual por paciente: $ 137.980.048,34

Atrofia Muscular Espinal (onasemnogene abeparvovec )

costo anual por paciente: $729.750.000,00

Otras patologías

Los medicamentos para el tratamiento para esta patología los distribuye el Ministerio de Salud nacional a través del programa REMEDIAR para la atención primaria a más de 19 millones de personas a través de los CAPS.

Hipertensión arterial

costo mensual: 19.540,15 pesos

costo anual: 234,481,78 pesos

Diabetes TIPO 2

costo mensual: 11.354,19 pesos

costo anual: 136.250,23 pesos

Salud mental

costo mensual: 21.016,20 pesos

costo anual: 252.194

Calendario de vacunas

El precio público por dosis según valores pesificados al tipo de cambio oficial del 18 de agosto 2023

Total calendario durante la vida (1 persona) por dosis

valor total en pesos: $ 1.017.198,3

valor total en dólares: $1.339,2

Total anual familia (2 adultos y tres menores de 2, 6 y 12) por dosis

valor total en pesos: $1.041.189,4

Un sistema solidario: cómo se financia la salud

La jefa de gabinete del Ministerio de Salud nacional, Sonia Tarragona destacó a El Destape la importancia del sistema de salud solidario que funciona en la Argentina que permite que todos y todas podamos acceder a tratamientos costosos. “Nosotros tenemos dos formas de ver el concepto de solidaridad: por un lado, el sistema público y otro, en el sistema de la Seguridad Social en las obras sociales”, explicó.

Tarragona puntualizó que en el país hay un 60 por ciento aproximadamente de la población que tiene obra social o mutual o cooperativo, lo que significa que más de la mitad de la población cuenta con una cobertura de Seguridad Social; mientras que el resto de la población solamente tiene cobertura pública exclusiva. "En ese porcentaje de personas con obra social tenemos el primer componente solidario a través de la Seguridad Social, que es que todos los aportes que se recaudan que provienen de los aportes y contribuciones de los asalariados, una parte de ese aporte vuelve a cada obra social y otra parte conforma lo que se llama el Fondo Solidario de distribución", detalló.

La funcionaria explicó que "este Fondo Solidario de retribución, lo que tiene por objeto es compensar a todas aquellas obras sociales cuyos ingresos por beneficiarios son bajos, para que esos fondos alcancen para que todas puedan prestar el paquete prestacional mínimo obligatorio".

En tanto, en el segundo caso, se refirió a la población con cobertura pública exclusiva, donde "el componente solidario es básicamente el sistema público porque todos aportamos a través de los impuestos". En este sentido, explicó que "el Ministerio de la Nación lo que hace es redistribuir los programas para atender las necesidades sanitarias; entonces donde hay más necesidad es donde se pone más energía o más presupuesto en función de indicadores sanitarios".

"No reciben lo mismo que las provincias de la Patagonia y las provincias del norte, porque no es una distribución de fondos, sino es una distribución de bienes y servicios que atiende las necesidades de cada provincia", agregó.

La jefa de gabinete remarcó que el sistema solidario de salud es parte de la idiosincrasia de nuestro país donde "no pagamos para nuestra propia atención sino para quienes hoy necesitan cubrir sus tratamientos que en algún momento serán nuestros". "En nuestro país la salud no se le niega a nadie tenga o no tango cobertura y eso sería imposible si lo controlara el mercado", completó.