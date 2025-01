Alerta: expertos prohibieron este pescado por una extraña presencia de moluscos.

Expertos en seguridad sanitaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzaron un alarmante comunicado dirigido a las personas que consumen pescado. En las últimas horas, el organismo lanzó una alerta para anunciar la presencia de moluscos en un tipo de pescado. Cabe destacar que esta presencia no estaba declarada por la empresa que los vende, y por esta razón, podría ser mortal para cierto grupo de personas.

Para quienes sufren de alergia a los moluscos, es fundamental que se aclare en la etiqueta del producto si el pescado llegara a contenerlo. La advertencia fue emitida tras una notificación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), en respuesta a una alerta de las autoridades sanitarias de Cataluña, luego de que detectaran la presencia de moluscos en un producto sin etiquetar.

El tipo de pescado es "cubos de rape chino congelado", de la marca Kloska Seafood. Según trascendió, el producto fue repartido en las comunidades de España Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. La recomendación de la Agencia es que las personas que sean alérgicas a los moluscos y tengan este producto en sus casas, no lo consuman. Para quienes no sufren de alergia, no implica ningún riesgo.

Cuál es el pescado que ayuda a tener buena memoria

Existen algunos pescados altos en omega-3 que son fundamentales para mejorar la memoria. Tener una buena memoria y salud cerebral es el objetivo de la gran mayoría de las personas, especialmente de los adultos mayores. Afortunadamente, no es necesario tomar suplementos para alcanzar este objetivo, sino que se puede lograr a través de la incorporación de un pescado.

En general, todo pescado aporta grandes beneficios para la salud, gracias su contenido en magnesio, omega-3 y otros nutrientes indispensables. Sin embargo, existe un pescado en puntual que contiene altos niveles de omega-3 y que ayuda a prevenir enfermedades cognitivas y neurodegenerativas, como el Alzheimer, y que promueven salud cerebral.

Se trata del abadejo, un pescado que además de ser delicioso, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3 que ayudan a la memoria, la concentración y la función cerebral. Este tipo de pescado es consumido históricamente por muchas culturas debido a sus amplios beneficios nutricionales y, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es "una especie apreciada en los mercados del norte de Europa, de carne muy sabrosa, firme, algo oscura y de excelente calidad".

Beneficios del abadejo