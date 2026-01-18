Con inversión provincial, PBA firmó la adjudicación para poner en marcha la primera etapa del Hospital Carlos Idaho

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó la adjudicación para finalizar la Etapa I del Hospital Subzonal Carlos Idaho Gesell, una obra estratégica que permitirá mejorar el acceso a la salud pública en la ciudad de Villa Gesell y en toda la región. El acto administrativo fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof y contó con la participación de los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak.

La obra se desarrollará en el predio ubicado sobre la Avenida Circunvalación y Paseo 109, y forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar servicios de calidad para las y los bonaerenses. Del acto también participaron el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; la vicegobernadora Verónica Magario; y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entre otras autoridades.

Tras la firma, Katopodis destacó la importancia del avance y sostuvo que “esta gran infraestructura aliviará la demanda en el Hospital Municipal y mejorará el acceso a la salud pública con servicios de calidad”. En ese sentido, remarcó que “recuperar esta obra es recuperar un derecho, es cuidar a la comunidad y es reafirmar que el Estado tiene un rol central: garantizar salud para todos y todas”.

La Etapa I del proyecto contempla la finalización y puesta en funcionamiento de los servicios ubicados en la planta baja del hospital. Entre ellos se incluyen las áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos, acceso general, sectores de diagnóstico y tratamiento, laboratorio, administración y hall técnico, lo que permitirá comenzar a brindar atención en áreas clave para la población local.

La inversión estimada actualizada para esta etapa alcanza los 10.489 millones de pesos. El proyecto integral prevé obras sobre una superficie total de 20.250 metros cuadrados, que incluyen 7.250 metros cuadrados construidos a intervenir y más de 13.000 metros cuadrados de espacios exteriores, consolidando un establecimiento de salud de gran escala y proyección regional.

La construcción del hospital se inició en 2019 a partir de una iniciativa del Municipio de Villa Gesell, financiada con fondos propios. Sin embargo, el incremento sostenido de los costos de obra hizo necesario un respaldo mayor, por lo que en 2023 el proyecto fue cedido al Gobierno provincial para garantizar su continuidad y finalización. Al momento de la transferencia, la obra presentaba un avance físico aproximado del 30%.

Se trata de una demanda histórica de la comunidad geselina, que permitirá incorporar atención de mayor complejidad y equipos profesionales especializados. Además, su puesta en marcha aliviará la presión sobre el actual Hospital Municipal, en una ciudad que registra un crecimiento sostenido de su población y que recibe una gran afluencia de visitantes durante todo el año.

Una vez en funcionamiento, el Hospital Carlos Idaho Gesell se integrará a la red de establecimientos provinciales de la Región Sanitaria VIII, fortaleciendo la atención en distintas especialidades y ampliando la cobertura para miles de vecinos y vecinas de Villa Gesell y localidades cercanas.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos señalaron que la obra se enmarca en el eje de Infraestructura del Cuidado, uno de los pilares del Plan Estratégico de Infraestructura bonaerense, orientado a garantizar derechos, igualar oportunidades y reducir desigualdades territoriales en el acceso a servicios esenciales como la salud.