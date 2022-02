Estrés y depresión: cómo activar las "hormonas" de la felicidad

Las endorfinas son sustancias que produce nuestro cuerpo y, naturalmente, nos generan una sensación de bienestar. Conocé tips para liberarlas.

El estrés, la angustia y la depresión son cuadros comunes dentro de las diferentes sociedades que, además, se incrementaron al máximo a causa de los dos años de pandemia por COVID-19. Por eso, más allá de la contención y la ayuda que puedan brindar los diferentes profesionales, también es importante entender y conocer que nuestro propio cuerpo también es capaz de producir de manera habitual y natural un bienestar físico y emocional que puede ayudarnos a sentirnos mejor en el día a día.

Si bien se las conoce popularmente como hormonas, las endorfinas son en realidad neurotransmisores (péptidos o proteínas pequeñas) derivados de una proteína más grande. Son un tipo de sustancia que se produce en el sistema nervioso central al unirse con los receptores de los opioides y nos generan tanto una sensación de bienestar natural como también la capacidad de aliviar el dolor. Estas se liberan de distintas maneras, por ejemplo corriendo o cuando nos reímos.

La doctora María Lourdes Figuerola, Jefa de la División de Neurología del Hospital de Clínicas, explicó: "Existen estudios que muestran que el ejercicio intenso puede desencadenar sensaciones de felicidad, tranquilidad, euforia y creatividad que pueden durar desde unos cuantos minutos hasta varias horas después de haber realizado actividad física intensa". Y agregó, siguiendo por la misma línea: "También sucede cuando nos reímos, nos dan un masaje o cuando meditamos".

Por otro lado, la especialista en neurología sostuvo: "Además hay liberación de endorfinas cuando nos damos un golpe. Frente al trauma sentimos dolor en el momento mismo pero al cabo de unos segundos generalmente éste desaparece o se atenúa. Podemos decir que el cuerpo ha reaccionado al dolor liberando las endorfinas necesarias para atenuarlo". Además, en relación a los beneficios que puede aportar a nuestra salud este tipo de liberación, sumó: "Ellas nos dan sensación de bienestar y placidez sumados a los beneficios que aporta el ejercicio físico moderado o intenso hecho con regularidad, ya que es a través de él que logramos la producción y liberación de estos péptidos".

Figuerola remarcó que las endorfinas son una de las sustancias que elabora el cuerpo y que si bien "se la conoce vulgarmente como hormona de la felicidad", manifestó que en realidad se trata de un péptido neurotransmisor derivado de una proteína más grande. "Un péptido es una porción de proteína. Químicamente son péptidos endógenos (proteínas pequeñas producidas por el organismo). Las endorfinas son producto de la ruptura de la proopiomelanocortina que es una proteína grande", contó. Y sobre su funcionamiento, explicó: "Para actuar, las endorfinas se unen con los receptores de los opioides del cerebro y de otras estructuras del sistema nervioso para transmitir sus mensajes químicos. Las zonas del cerebro relacionadas en la liberación de endorfinas para producir analgesia y bienestar se encuentran en el encéfalo y el mesencéfalo".

Cabe destacar que las endorfinas no producen ningún tipo de adicción. "Los receptores que se unen a las encefalinas también se unen a las drogas derivadas del opio como es el caso del opio mismo, la morfina, la heroína y la codeína y antes de conocer la existencia de las endorfinas no era fácil explicar el por qué los efectos de estas últimas sustancias. No se comprendía por qué tenían un receptor en nuestro cerebro que, aparentemente, estaba diseñado para recibirlas", explicó. Y aclaró: "La adicción al ejercicio cae dentro de la categoría de adicción conductual, en la cual el comportamiento de una persona se vuelve obsesivo, compulsivo o causa disfunción en su vida, no es adicción a una sustancia (en este caso encefalinas)".

¿Pueden entonces las endorfinas llegar a ser un complemento para superar cuadros de estrés, angustia o depresión? La especialista remarcó que las endorfinas suelen producir una sensación de bienestar general. "La meditación, el masaje, la risa y la actividad física intensa como correr ayudan a aumentar los niveles de endorfinas de un modo sano", señaló. También explicó que los alimentos picantes contienen una sustancia llamada capsaicina y que, frente a esto, existe la hipótesis de que cuando esta sustancia entra en contacto con las papilas gustativa en la lengua, causando cierto grado de dolor, "se enviarán señales al sistema nervioso originando endorfinas".

Para cerrar, la doctora Figuerola afirmó que las endorfinas no son los únicos opioides endógenos. "En 1975, John Hughes, de Aberdeen (Escocia), aisló del cerebro del cerdo dos sustancias que poseían prácticamente la misma actividad opiácea que la morfina a las que denominó Leucínencefalina (LE) y Metionín-encefalina (ME). En los años 90, en la División de Neurología del Clínicas, se estudiaron los niveles de ME en varios cuadros dolorosos y además la relación de estos opioides con la toma de distintos fármacos destinados al tratamiento y prevención de dolor. Estas investigaciones fueron publicadas en prestigiosas revistas internacionales", sentenció.

Tips para liberar endorfinas