Video: un taxista puso una cámara oculta y filmó como lo asaltaban

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada en barrio Plata, en Rosario. "No te quiero hacer daño", afirmó el delincuente al momento del robo. Quedó todo grabado gracias a la cámara de seguridad que tenía el taxista.

Un taxista sufrió un asalto que quedó grabado gracias a una cámara oculta que tiene en la parte delantera del auto. El hecho ocurrió durante la madugada del sábado, específicamente a las 5:30 de la mañana, en barrio Plata de Rosario.

Según se puede visualizar en el video, el ladrón esperó al final del viaje para efectuar el robo. “Quinientos pesos sería”, dijo el tachero, y el pasajero le respondió: "No te quiero hacer daño". En ese momento, el conductor no entendió lo que le estaba queriendo decir, hasta que identificó que se trataba de un asalto. "Recién salgo a laburar pa", le contó el taxista y le dio el poco dinero que tenía encima. Después, el delincuente quiso sacarle su celular de forma bruscal pero no logró encontrarlo y finalmente, se bajó del auto insultando.

El taxista contó al portal Rosario 3 que a las 5 de la madrugada del sábado levantó un pasajero en la zona de Francia y Biedma. “Pensé que iba a trabajar”, dijo sobre el hombre, que le indicó que iba a Francia y Lamadrid. “Ni bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”.

El robo quedó registrado gracias a la cámara de seguridad que estaba ubicada en el salpicadero del automóvil, por lo que se puede ver perfectamente el rostro del ladrón. Tras la viralización del video, el taxista aseguró a Rosario3 que el ladrón está identificado. Resultó ser, según dijo, un vecino de esa zona y, según le adelantaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), sería detenido pronto.

“Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te van a robar o no y cansados de falsas denuncias y de situaciones incómodas decidí poner una cámara testigo para audio y video”, expresó el tachero al ser consultado sobre su decisión de poner una cámara de seguridad que registre sus viajes día a día.

Rosario bajo el humo

El humo causado por incendios en los humedales del Delta del Paraná continúa cubriendo la ciudad santafesina de Rosario. Esta zona se volvió "irrespirable", según los habitantes, durante el fin de semana, a causa de un incendio presuntamente intencional, que se originó al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.

Fuentes del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario afirmaron que “hay unas diez mil hectáreas encendidas” en la franja que está ubicada frente a Rosario y San Pedro. "Son 2.500 hectáreas, con una muy marcada intencionalidad del fuego, con muchos focos pequeños al inicio. Además, hay otras 2.500 a la altura de San Nicolás y unas cinco mil frente a San Pedro. Estamos con aproximadamente diez mil hectáreas encendidas y un poco más al sur también hay algo más de fuego”, detalló el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías de Bueno.