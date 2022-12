Murió Celeste Lepratti, la hermana del Ángel de la Bicicleta

Fue concejal en Rosario, activista popular y militante. Dedicó parte de su vida a luchar por las víctimas del gatillo fácil.

La exconcejala de la ciudad de Rosario Celeste Lepratti, activista popular y hermana del militante cristiano asesinado en la represión de 2001, Claudio "Pocho" Lepratti, falleció el jueves en Rosario a causa de una enfermedad reciente, informaron sus familiares.



"Con profundo dolor despedimos a nuestra querida compañera Celeste Lepratti. Fue una enorme luchadora, trascendió el espacio de la militancia sindical para entregarse de lleno a los derechos humanos, de los niños, de las mujeres, de las víctimas del gatillo fácil", posteó en las redes sociales la CTA Autónoma de Santa Fe.



Lepratti fue concejala de la ciudad de Rosario por el Frente Social y Popular entre 2015 y 2019 y luego candidata el año pasado, por otro espacio político.

Nacida en 1977 en Colonia Los Ceibos, provincia de Entre Ríos, Celeste Lepratti se radicó hace casi dos décadas en la ciudad de Rosario tras el asesinato de su hermano, "Pocho", una de las ocho víctimas de la represión en Santa Fe en diciembre de 2001.



Lepratti inició entonces una militancia social, por las infancias y el feminismo, que se tradujo en su participación política institucional como concejala. La mujer falleció hoy a los 45 años tras sufrir una grave enfermedad detectada hace poco tiempo, dijeron sus allegados.

Su última aparición pública fue el 21 de diciembre pasado en un acto para conmemorar a las víctimas de la represión de diciembre de 2001. Ese día escribió en su cuenta de Twitter: "A 21 años, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La lucha sigue!".



La Dirección de Derechos Humanos y Memoria de Rosario la recordó hoy como "comprometida luchadora popular, activista contra la violencia institucional y ex concejala de Rosario".

El militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) local, Octavio Crivaro, señaló que "desde el asesinato de su hermano Pocho en la represión del 2001 nunca cesó en la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos del pueblo trabajador".



Celeste era docente e integrante de la Asamblea del 19 y 20 que nuclea a familiares y amigos de las víctimas de la represión de 2001. Desde el partido Ciudad Futura señalaron que su muerte "es un gran dolor para quienes todos los días intentamos hacer del mundo un lugar más justo".