Murieron 14 mascotas: el incendio de una casa en Rosario que terminó con el techo desprendido

Un hecho trágico conmocionó a la ciudad de Rosario en el inicio del año. Un incendio de una casa ubicada en Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de la ciudad, generó la destrucción total de la vivienda y la muerte de 14 animales domésticos, además de varios daños materiales.

El propietario de la vivienda, identificado como W.D., perdió todo en el trágico incidente debido a que la casa se consumió por completo con las llamas. El hombre no resultó herido.

Según la información brindada por los bomberos, el incendio tuvo su inicio en el lavadero, foco que rápidamente se extendió por distintos sectores de la vivienda. El incremento repentino del fuego provocó el colapso parcial del techo, el desprendimiento de revoques de mampostería, el derretimiento de la instalación eléctrica y el pandeo de chapas.

El fuego provocó la pérdida total de sillones, un televisor, el sistema de elevación de un portón eléctrico y equipos de aire acondicionado. Además, el lavadero de W.D. quedó completamente destruido, incluyendo un lavarropas y una motocicleta que se encontraba en el interior.

Los bomberos informaron también la trágica pérdida de tres perros y once gatos que permanecían dentro de la vivienda en el momento del siniestro y que serían mascotas del dueño del inmueble.

Por el momento, las causas que originaron el incendio permanecen en etapa de investigación. Si bien la razón concreta es una incógnita, los bomberos pudieron indicar que el foco ígneo tuvo lugar en primera instancia en el lavadero, aunque todavía no se determinó que elemento lo desencadenó.

Para las autoridades, determinar si hubo una falla eléctrica o la presencia de materiales inflamables es clave para descubrir el factor que provocó el incendio.

Trágico incendio en Palermo deja cinco heridos

Recientemente, el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue víctima de un incendio doméstico.

El incendio habría sido provocado por el uso de un ventilador y dejó un total de cinco personas heridas. Entre los afectados se encuentra un hombre de 70 años, quien resultó con quemaduras en el 75% de su cuerpo y tuvo que ser trasladado al Hospital Álvarez.

Según la información brindada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el incidente tuvo lugar en el quinto piso de un departamento ubicado en la calle Almirante Francisco Seguí al 1191, entre las avenidas Gaona y Coronel Apolinario Figueroa y requirió de la presencia de seis móviles de emergencia.

Las autoridades aún investigan las circunstancias en que se produjo el siniestro y evalúan los daños materiales ocasionados.