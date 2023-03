Balacera en Rosario: mataron a un niño de 11 años y otros tres fueron heridos

El hecho ocurrió este domingo a la madrugada en la puerta de una vivienda del noroeste de la ciudad. El tirador, que no fue identificado, disparó a un grupo de personas, entre ellos los menores de edad. Buscan testigos de la balacera.

Este domingo a la madrugada, un niño de 11 años fue asesinado y otros tres resultaron heridos luego de una balacera en un barrio al noroeste de la ciudad santafesina de Rosario. Un hombre, que aún no fue identificado, atacó a disparos a un grupo de personas que estaban sobre el frente de una vivienda donde se encontraban los menores.

El ataque ocurrió cerca de las 2.30 de esta madrugada frente a una casa ubicada en pasaje María de los Ángeles al 1500, en la zona de Cabal y San José, del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario. Según indicaron las fuentes, el tirador llegó hasta el lugar y comenzó a disparar a la vivienda, donde en la vereda había un grupo de personas, entre ellos varios niños.

A raíz de los disparos, un menor de 11 años recibió al menos un tiro en la espalda, lo que le provocó la muerte. En tanto, otros tres menores, dos de 13 y otro de 2 años, fueron alcanzados por las balas, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital de la zona. El niño de 2 años permanece internado en estado reservado, indicaron las fuentes.

Una vecina señaló a los investigadores que vio a un hombre llegar y retirarse solo, aunque analizan si contaba con un vehículo de apoyo esperándolo en cercanías del lugar del ataque. Según los peritos policiales, en el lugar se hallaron tres vainas servidas de proyectiles calibre 40.

El fiscal de turno de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, ordenó la realización de las pericias de fotografía, balística, planimetría y laboratorio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la División Científica Forense Rosario. Además del relevamiento de cámaras y testimonio de testigos.

Las Fuerzas Armadas operarán en Rosario

Este nuevo episodio ocurrió a días de las amenazas y el ataque a tiros que recibió el supermercado de la familia de Lionel Messi. Por está razón, el presidente Alberto Fernández se refirió al problema del narcotráfico en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán un papel preponderante para urbanizar, sin armas, los barrios más carenciados. "Es un problema muy serio, no empezó hace dos años. (Omar) Perotti cambió cuatro ministros de Seguridad y en Rosario cambiaron diez veces al jefe de la Policía", sostuvo.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario nacional habló del crimen organizado y detalló cómo se forman estas bandas: "Es un proceso que buscan copar territorialmente una región, se enfrentan con otras bandas, se involucran con el poder -comprando comisarios, jueces, políticos- y buscan que eso se blanquee, convirtiéndose en parte de la sociedad". Y añadió: "Gran parte de los delitos, no están vinculados al narcotráfico, a veces son homicidios. Por eso, las bandas están juzgados por juzgados provinciales".

Más allá de esto, Alberto puso especial énfasis en que uno de los máximos problemas de Santa Fe es su propia policía provincial, y es por eso que "piden ayuda a la federal". Sobre esto, expresó: "A mí no me gusta generalizar, porque es injusto. Pero la realidad es que hay comisarios que están presos, ministros que cambian y evidentemente la causa es siempre la misma: no pueden dominar el narcotráfico". Y recordó su conversación con Pablo Javkin, intendente de Rosario: "Hablé con él y le dije que estaba dispuesto ayudarlo en todo pero, ¿cómo trabajo con la policía ya contaminada?".