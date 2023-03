Balacera en Rosario: asesinaron a un joven de 24 años tras una discusión

En la madrugada también se registró el asesinato de un niño de 11 años. Los atacantes de ambos casos todavía no fueron detenidos.

Luego de que se conociera la noticia de la trágica muerte de un niño de 11 años en una balacera en Rosario, se registró una nueva muerte de joven de 24 años. Ambos hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo y, según trascendió, ambas víctimas fallecieron luego de presenciar de cerca algunas discusiones.

Según se conoció, el joven, identificado como Jonatan Suárez, falleció de siete balazos y los investigadores apuntan a tres sospechosos que hasta esta tarde no habían sido localizados, informaron fuentes policiales y judiciales. Por su parte, el niño, identificado como Máximo Geres, fue asesinado esta madrugada de al menos un tiro en la espalda y fue trasladado por familiares y vecinos hasta el Hospital de Niños Zona Norte, donde llegó sin signos vitales.





Los hechos tuvieron lugar en la zona oeste y noroeste de Rosario y ambos se desataron luego de tensas discusiones en la zona. Precisamente, según los primeros testimonios recogidos por la policía en la zona, el joven de 24 años mantuvo una discusión con tres personas, quienes lo agredieron y terminaron por dispararle en varias oportunidades. El Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), arribó al lugar del crimen y constató que el joven había muerto en el acto.



A su vez, los voceros aseguraron que los tres atacantes ya están identificados, aunque hasta esta tarde no habían sido capturados. Por su parte, la policía informó que en la escena del asesinato se secuestraron vainas calibre 9 milímetros y un arma blanca.

Por otro lado, el crimen de Máximo se dio frente a un kiosco ubicado en pasaje María de los Ángeles al 1500, en la zona de Cabal y San José, del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario. Según indicaron las fuentes, un hombre que aún no fue identificado llegó hasta el lugar y comenzó a disparar hacia el kiosco, donde en la vereda había un grupo de personas, entre ellos varios niños.

En el lugar, los agentes incautaron en la cama de una vivienda armas de puño con la numeración limada, ametralladoras, silenciadores y una motocicleta que contaba con pedido de captura del 24 de febrero último. Todos los elementos fueron secuestrados y enviados a peritar para establecer si fueron utilizados para el ataque, indicaron las fuentes.



Los investigadores tratan de determinar si el atacante disparó contra el frente del local o si directamente lo hizo contra una o varias personas del grupo donde estaban los niños. El crimen de Geres es el número 61 en lo que va del año en Rosario, donde ayer hubo otros tres asesinatos en pocas horas.

Las Fuerzas Armadas operarán en Rosario

Este nuevo episodio ocurrió a días de las amenazas y el ataque a tiros que recibió el supermercado de la familia de Lionel Messi. Por está razón, el presidente Alberto Fernández se refirió al problema del narcotráfico en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán un papel preponderante para urbanizar, sin armas, los barrios más carenciados. "Es un problema muy serio, no empezó hace dos años. (Omar) Perotti cambió cuatro ministros de Seguridad y en Rosario cambiaron diez veces al jefe de la Policía", sostuvo.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario nacional habló del crimen organizado y detalló cómo se forman estas bandas: "Es un proceso que buscan copar territorialmente una región, se enfrentan con otras bandas, se involucran con el poder -comprando comisarios, jueces, políticos- y buscan que eso se blanquee, convirtiéndose en parte de la sociedad". Y añadió: "Gran parte de los delitos, no están vinculados al narcotráfico, a veces son homicidios. Por eso, las bandas están juzgados por juzgados provinciales".

Más allá de esto, Alberto puso especial énfasis en que uno de los máximos problemas de Santa Fe es su propia policía provincial, y es por eso que "piden ayuda a la federal". Sobre esto, expresó: "A mí no me gusta generalizar, porque es injusto. Pero la realidad es que hay comisarios que están presos, ministros que cambian y evidentemente la causa es siempre la misma: no pueden dominar el narcotráfico". Y recordó su conversación con Pablo Javkin, intendente de Rosario: "Hablé con él y le dije que estaba dispuesto ayudarlo en todo pero, ¿cómo trabajo con la policía ya contaminada?".