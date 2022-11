Acampe de Harry Styles: la voz de las chicas que viven hace cinco meses en la puerta de River Plate

El show del cantante británico será el próximo 3 y 4 de diciembre en el Monumental. Ya hay 13 carpas instaladas y cada una tiene desde 60 hasta 200 personas que se turnan para ir. Cómo es el día a día en el acampe de Harry Styles.

Harry Styles se presentará en el Estadio River Plate el 3 y 4 de diciembre. A fines de junio de este año, el primer grupo de fanáticas tomó la decisión de instalar una carpa a pocos metros del ingreso al estadio, específicamente en Av. Pres. Figueroa Alcorta y Juan Pablo Sáenz Valiente. "Carpa 1 HS", se lee en un cartel que tienen colgado en su nueva vivienda. Pasaron días y noches, todo el invierno, partidos de fútbol y los diez shows de Coldplay. Hoy ya son 13 las carpas que participan del acampe con un único objetivo: estar lo más cerca posible del escenario en el show del artista británico.

"Nadie quería que sean seis meses de acampe pero una vez que cayó la carpa 1, tenemos que caer el resto", admitió una de las chicas de la carpa 5 a El Destape.

Me acerqué al estadio el 8 de octubre, día del décimo show de Coldplay en River, y pedí ir a donde estaba el acampe. "¿Con las chicas de Harry? Están por allá, pasá", respondieron los encargados del operativo de seguridad, ya acostumbrados con la situación. Llegué y las vi: unas 7 carpas armadas con chicas jóvenes -en su mayoría estudiantes- tomando una merienda y conversando entre ellas. A su lado, personal de seguridad cacheaba a las personas que iban ingresando al estadio para vivir el último show de la banda liderada por Chris Martin.

"Son re buena onda. Siempre nos dan la comida que les sacan cuando las revisan", contó una de las integrantes de la carpa 11 y automáticamente después apareció una chica y les ofreció unas manzanas. Ella forma parte del grupo de fanáticas de Harry que tiene que armar y desarmar las carpas. Desde la número 1 hasta la 7 no hay ningún problema, pero a partir de la carpa 8 les indicaron que pueden mantenerlas en pie solamente a la noche para no interrumpir el paso o la ciclovía que pasa por esa calle.

"Con los de Coldplay toda la buena onda. Vienen a disfrutar un show igual que nosotras y vinieron a acampar solamente el 28 de octubre porque iba a tocar Jin de BTS como invitado. Con los hinchas de River tampoco hay problemas, son bastante copados, al menos que pierda y tal vez alguno te tira algún comentario de mierda, pero más de eso no hay", reveló una de las chica de la carpa 2.

No son 5 o 6 amigas que se organizaron para el acampe: cada carpa tiene desde 60 hasta 200 personas y se van turnando para poder mantener su lugar. "Si somos tres, cuatro es imposible acampar", admitió la joven de la carpa 11 a este medio. La mayoría reconoció que se conocen por ser amigas, pero a veces "cuando necesitan gente" publican en grupos que existen en las redes sociales y se suman a su carpa, siempre que respete la cantidad de horas necesarias para poder entrar.

Las fanáticas de Harry Styles están desde junio acampando en las inmediaciones de River Plate. Foto: El Comodorense.

Algo que muchos nos preguntamos al ver este acontecimiento es: ¿Por qué tanta anticipación para ver un show de música? Lo cierto es que no hay leyes ni reglas cuando se trata de admiración: los grupos de fanáticos/as de Harry Styles son muy apasionados y organizados para stanearlo en cada lanzamiento o evento del que participa. De hecho, la espera data de años. El ex One Direction iba a presentarse en 2020 en el Hípico, pero su recital debió ser suspendido a raíz de la pandemia del coronavirus. Luego, se confirmó que su visita a Argentina se concretaría en diciembre, momento en el que dieron inicio a los planes para poder acercarse al estadio.

"River es muy grande y si no estás tan cerca de la valla, por lo menos en campo VIP, no se ve tanto como yo querría. Queremos estar bien cerca, todas queremos valla para Harry", reconoció una de las chicas de la carpa 2 a este medio. Ella contó que está desde junio participando del acampe, que estudia medicina y que una vez por semana duerme en la carpa.

¿Y la seguridad, el baño, la comida? Cada una de las chicas pone un candado en su carpa a la hora de dormir. El barrio de Núñez ya sabe de su estadía y, según contaron las fanáticas, tanto los comercios de cercanía como los policías y seguridad del club de River Plate o el Hípico son muy respetuosos y colaborativos. "Vamos al baño y a comprar comida a la Shell. También nos dejan pasar en el Estadio Obras que está acá cerca. Cada una resuelve su comida, no hay ningún problema con eso y hay locales y restaurentes cerca", admitieron.