La RAE volvió a manifestarse en contra del lenguaje inclusivo

Una vez más, la Real Academia Española (RAE) marcó su postura en contra del lenguaje inclusivo en la lengua hispana. La institución que regula la lingüística calificó de "innecesario" la utilización de dicho lenguaje que busca incluir a todas las personas, más allá de su género.

Todo comenzó tras una consulta que realizó una usuaria a través de Twitter bajo el hashtag #dudaRAE. De esta manaera, a institución se encarga de responder las preguntas que recibe sobre el "correcto" uso de la lengua.

"Decir chiques o todes a cambio de chicos y todas es un idiotismo?", preguntó la usuaria de forma despectiva, y la RAE decidió contestarle su duda. "El uso de la letra 'e' como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ('chicos') ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género", fue la respuesta por parte de la Real Academia Española.

No es la primera vez que la RAE se muestra reacia a las transformaciones gramaticales. Anteriormente, se había mostrado en contra del lenguaje inclusivo también con x. "El uso de la 'x' como supuesta marca de gén. inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable; el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de gén: 'Los chicos están felices'"; expresó la RAE en su momento.

De todas formas, según sostuvo hace un tiempo su director Santiago Muñoz Machado, la RAE no "está cerrada" a esas aperturas cuando "sean razonables, no lesionen el idioma y mantengan su belleza y sobre todo su economía". Incluso este año se había considerado incluir en el Observatorio de palabras el termino "elle", como "un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes". Luego, la iniciativa dio marcha atrás para "evitar confusiones y comunicar bien su funcionamiento".