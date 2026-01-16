Una situación de pánico y riesgo se vivió este jueves por la tarde en las aguas del Río de la Plata, cuando una pareja a bordo de un velero sufrió una descompensación y quedó a la deriva frente a las costas de Puerto Madero. El capitán de la embarcación logró comunicarse al 911 para pedir ayuda urgente, lo que desencadenó un rápido operativo de rescate que involucró a la Prefectura Naval Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Gracias a la rápida intervención, ambos tripulantes —un hombre de 50 años y una mujer de 55— fueron asistidos y trasladados a un lugar seguro, quedando fuera de peligro.







Según el informe oficial de Prefectura, el alerta se recibió alrededor de las 17 horas. En su llamado al 911, el hombre a cargo del velero, identificado con el nombre “Boomerang”, comunicó que tanto él como su acompañante se encontraban indispuestos y que la embarcación estaba a la deriva, sin gobierno, en una zona de alta circulación náutica. Inmediatamente, se movilizaron efectivos hacia el lugar, que se encontraba en las cercanías de la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Un rescate coordinado frente a la costa

Las unidades de Prefectura llegaron al sitio y localizaron al velero “Boomerang”. Las primeras evaluaciones indicaron que la mujer de 55 años se encontraba en “óptimo estado”, aunque visiblemente afectada. Por su parte, el hombre de 50 años, quien era el capitán, requirió asistencia médica en el lugar por parte del personal del SAME que se había hecho presente.

El operativo incluyó la estabilización de ambos tripulantes y la asistencia a la embarcación. En imágenes difundidas por el canal TN, se pudo observar cómo una lancha de mayor porte de Prefectura realizaba maniobras de remolque para llevar al velero a un sitio seguro. La pareja fue finalmente acercada al Yacht Club de Puerto Madero, donde pudieron recuperarse por completo. También colaboró en el procedimiento personal de la Comisaría Vecinal 1-A y 1-E de la Policía de la Ciudad.





La causa: un golpe de calor en plena navegación

Las autoridades y los profesionales médicos que intervinieron atribuyeron la descompensación de la pareja a un “golpe de calor”, producto de las altas temperaturas que se registraron durante la tarde del jueves en la Ciudad de Buenos Aires. La exposición prolongada al sol, la escasa ventilación dentro de la cabina de un velero pequeño y la posible deshidratación confluyeron para generar un cuadro de malestar general, mareos y pérdida de capacidades, lo que hizo imposible que continuaran manejando la embarcación.

Este episodio sirve como un recordatorio crucial para todos los que realizan actividades náuticas o al aire libre durante el verano. Los expertos recomiendan, especialmente en días de calor extremo:

Hidratarse constantemente con agua, incluso antes de sentir sed.

Evitar la exposición solar directa en horas pico (entre las 10 y las 16), utilizando gorros, ropa clara y protector solar.

Buscar lugares ventilados o con sombra .

Prestar atención a síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, piel enrojecida y caliente, o confusión, que pueden ser indicios de un golpe de calor.

Tener un plan de comunicación y saber utilizar correctamente el canal 16 de VHF (la frecuencia internacional de socorro y seguridad para navegación) o, en cercanía a la costa, el 911.

El desenlace del incidente en Puerto Madero remarca el valor de la coordinación y la rápida respuesta de los sistemas de emergencia. La combinación de un llamado claro al 911, la actuación profesional de Prefectura y el SAME, y la colaboración de la Policía de la Ciudad evitó que una situación de malestar personal se convirtiera en una tragedia mayor en medio del Río de la Plata.