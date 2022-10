Puerto Madero: liberaron al conductor que atropelló al adolescente en excursión

El joven de 20 años fue excarcelado bajo una fianza de un millón de pesos. El chico de 14 años que estaba de excursión junto a compañeros de una escuela.

La Justicia liberó al conductor de 20 años Martín Garbini, detenido por atropellar y matar el miércoles pasado en Puerto Madero a un chico de 14 años que estaba de excursión con su escuela. El detenido fue excarcelado bajo una fianza de un millón de pesos.

Según revelaron fuentes judiciales a la agencia NA, Garbini está imputado por "homicidio culposo". Luego de la excarcelación, se le impuso la prohibición de salida del país, retención de pasaporte y obligación de comparecer, entre otras. También se dispuso su inhabilitación provisoria para conducir hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.

"Se me apareció de repente", dijo Martín Garbini durante la indagatoria el sábado ante el juez de instrucción Mariano Iturralde. El acusado aseguró que no circulaba a alta velocidad, que Thiago apareció "de repente" y que no pudo esquivarlo. Thiago Samuel Corpus murió en Puerto Madero mientras realizaba una excursión a la Reserva Ecológica de Costanera Sur junto a compañeros de la escuela secundaria número 54 de San Francisco Solano, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes, cuando el conductor de 20 años lo atropelló en la Avenida de los Italianos al 600.

El pedido de justicia de los padres

El jueves pasado por la mañana, los padres de adolescente reclamaron "que se haga justicia" por su hijo, y que el conductor de la camioneta "no quede libre". Alberto, el padre del nene, exclamó: "Yo quiero justicia, que esto no ocurra más porque no puede ser que en una escuela preparen excursiones y que vaya tan poca gente. Mi hijo no se recupera más, pero yo quiero justicia".

También su esposa Mónica reclamó: "Yo quiero justicia, que este muchacho no quede libre porque así como fue mi hijo puede ser cualquiera. Y para la escuela pido que haya una sanción, por lo menos para la directora, porque fue un descuido de ellos". Los padres de Thiago se quejaron porque desde el colegio donde asistía su hijo no recibieron las explicaciones que esperaban, les dijeron que el adolescente estaba en el hospital cuando ya había fallecido y les comunicaron su muerte dos horas y media después de ocurrida.

Según informó a Télam el director del SAME, Alberto Crescenti, el adolescente sufrió "un fuerte traumatismo de cráneo que fue el causal de su muerte inmediata", por lo que indicó que los médicos del servicio de emergencia "no pudieron hacer nada" para salvarle la vida.