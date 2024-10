Lo dice la psicología: quiénes son las personas que jamás merecen una segunda oportunidad.

Es sabido que no todas las personas merecen segundas oportunidades, pero según la psicología, hay ciertos indicios de que algunas personas no las merecen en lo a absoluto. Muchas veces, la gente deja pasar ciertas faltas de respeto o situaciones dolorosas y eligen volver a confiar en un ser querido, ya sea un amigo, un familiar o una pareja. Sin embargo, los expertos señalan que no siempre esto es lo conveniente.

Dar una segunda oportunidad a una persona que nos lastimó es un salto de fe, y si bien algunas veces está justificado, en muchas otras ocasiones podría ser un error hacerlo. Por esta razón, los investigadores de la psicología señalaron cuáles son las características de las personas que jamás merecen otra oportunidad y en qué casos es más importante preservar la salud mental propia.

Quiénes no merecen una segunda oportunidad, según la psicología

Según varios estudios que se realizaron sobre los patrones de comportamiento de las personas, no siempre es una buena idea darle una segunda oportunidad a personas que cumplan con las siguientes características.

Personas manipuladoras o que intentan controlarte: aunque a veces es difícil identificar cuando alguien nos está manipulando, ya que estas personas planean estrategias muy afiladas para controlar a las personas, hay algunos indicios que pueden ser de alerta. Es importante estar atento a si la persona te miente, se victimiza en exceso o intenta culpabilizarte siempre que surge un problema. Estas personas no merecen una segunda chance, ya que muy rara vez logran cambiar. Mentirosos compulsivos: existen personas que no pueden parar de mentir, aunque sea con las cosas más mínimas. Al igual que los manipuladores, esto es algo muy difícil de cambiar, y más en el corto plazo. En estos casos, lo mejor es tomar distancia y sacar de tu vida a esta persona, ya que si te miente una vez, probablemente lo siga haciendo. Personas egoístas: las personas egoístas tampoco merecen una nueva oportunidad, según los expertos en psicología. Estas personas son muy centradas en sí mismas, poniendo sus deseos y necesidades siempre por encima de las del resto. Probablemente, tampoco cambien a corto plazo esta forma de conducta y te convenga tomar la decisión de alejarte.

