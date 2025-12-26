Lo detuvieron para un control de alcoholemia pero hizo saltar el aparato: "Imposible de medir"

Esta Navidad ocurrió un hecho insólito en uno de los operativos que el gobierno bonaerense realiza en las rutas. Se trata de la detención de un conductor, que venía haciendo maniobras con el auto peligrosas, y que, al realizarle el test de alcoholemia fue “imposible de medir”.

Según detallaron desde el ministerio a cargo de Martín Marinucci, el hecho ocurrió el jueves 25 de diciembre a las 17.06 horas en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 64,5. Agentes de la cartera bonaerense intervinieron ante el aviso de la Policía Vial del distrito costero y detuvieron a un conductor que “realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros”.

Al realizar el test correspondiente, los dispositivos arrojaron “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los equipos. Se trata de una alcoholemia ampliamente superior al límite permitido por la Ley de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se retuvo el vehículo y se aguardó la llegada de un conductor alternativo, mientras el infractor quedó a disposición del proceso judicial. Cabe destacar que, con niveles superiores a 3,00 g/l, el organismo humano sufre una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones incompatibles con cualquier conducción segura.

Desde el Ministerio de Transporte remarcan que estos controles buscan prevenir siniestros viales y evitar tragedias que se producen por decisiones irresponsables al volante.

Controles de alcoholemia en CABA: las excusas más insólitas de los infractores

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires difundió algunos de los argumentos más insólitos que les dieron los conductores. Uno de los casos más llamativos fue el de un hombre que, visiblemente nervioso, sometió a la oficial a un interrogatorio médico. Aunque su test dio 0,07 gramos por litro de sangre, dentro del permitido para particulares, el conductor no se quedó tranquilo.

"¿El Listerine no te arroja ese valor?", preguntó, generando el desconcierto de la agente. El hombre juró que no había brindado y que venía de trabajar, pero su preocupación escaló a niveles culinarios: llegó a confesar que había consumido "aceite de oliva" y preguntó si eso podía alterar el resultado. La respuesta fue un rotundo "no" y lo dejaron seguir.

Otro episodio tuvo como protagonista a una mujer que complicó el procedimiento desde el arranque. Le costaba soplar de manera continua y, entre intento e intento, cuestionó la higiene del dispositivo: "Este no está tocado por otro, ¿no?". La oficial, ya molesta, le tuvo que explicar que la boquilla era descartable. El resultado fue contundente: 1,25 gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido. Ante la inminente retención de la licencia y el acarreo del vehículo, la conductora arrojó, aunque sin éxito: "Vivo acá a la vuelta".