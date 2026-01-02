Temperatura agradable: así estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano

Llegó el primer fin de semana del 2026 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo en Buenos Aires y alrededores. Este sábado 3 de enero el día estará solo algo nublado y la temperatura se encontrará más que agradable con una mínima de 16 grados y una máxima de 26.

El domingo 4 el pronóstico, de acuerdo al SMN, será bastante similar, ya que la temperatura se ubicará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 26, mientras que el cielo estará ligeramente nublado.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Durante todo el fin de semana las temperaturas se mantendrán agradables, recién a medidados de la próxima semana llegarán las lluvias

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.