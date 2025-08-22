Cuenta DNI: qué descuento hay este viernes 22 de agosto 2025

Este viernes 22 de agosto, Cuenta DNI ofrece descuentos imperdibles para aprovechar en tus compras diarias.

En medio de un contexto donde cada peso cuenta, los beneficios de Cuenta DNI son uno de los principales aliados del bolsillo bonaerense. Este viernes 22 de agosto, la billetera digital del Banco Provincia ofrece una nueva tanda de descuentos en supermercados, ferias y garrafas.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes

Comercios y supermercados: hasta 20% de ahorro en productos básicos

Uno de los puntos fuertes del viernes es la posibilidad de ahorrar un 20% en todos los supermercados ChangoMás, que participan con descuentos los días jueves, viernes y sábados. A eso se suma una rebaja del 20% en comercios minoristas adheridos, como almacenes, verdulerías y carnicerías.

La modalidad es simple: se paga con la billetera digital Cuenta DNI, sin necesidad de tarjetas físicas, y el reintegro aparece en los días posteriores. Estas promociones son las más utilizadas de la plataforma, sobre todo en zonas del conurbano y del interior bonaerense.

Cuenta DNI.

Ferias y garrafa social

El descuento más alto del día se aplica en ferias, mercados populares y entidades educativas, con un 40% de rebaja. También hay 40% en la compra de garrafas sociales, una ayuda clave en pleno invierno.

Cuotas sin interés

Además de los descuentos puntuales, la billetera digital del Banco Provincia mantiene 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos para quienes paguen con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos en carnicería en agosto 2025

El sábado 23 de agosto de 2025 habrá un 35% para las compras en carnicerías, granjas y pescaderías con cuenta DNI. El límite de ahorro es de $6.000 por fecha y por persona. Lo que equivale a la posibilidad de ahorrar hasta $17.000 por mes.

El beneficio es válido exclusivamente para compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, a través de la funcionalidad de pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, ni a transferencias.

Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI

Los beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.