Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 25 de enero

El domingo se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y probabilidad de lluvias nula.

El domingo continuará bajo condiciones típicamente veraniegas en la provincia, con temperaturas elevadas y un escenario atmosférico estable. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y sin lluvias. El clima se mantendrá sin cambios bruscos, mientras que el clima en Córdoba seguirá dominado por el calor persistente.

Pronóstico del tiempo para el domingo en Córdoba

Según la información meteorológica disponible, el domingo 25 de enero se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La probabilidad de lluvias será nula, con un 0%, lo que refuerza la continuidad de un período seco y estable sobre la región.

La temperatura mínima se ubicará cerca de los 25 grados, mientras que la máxima alcanzará los 37 grados. Estos valores confirman un domingo de calor intenso, con registros elevados desde las primeras horas de la mañana y un ascenso sostenido hacia la tarde.

Clima en Córdoba: calor sostenido y cielo variable

El clima en Córdoba mostrará un patrón similar al de jornadas previas, caracterizado por ambiente caluroso y poco cambio de temperatura. La nubosidad parcial permitirá alternar momentos de sol con períodos de cielo cubierto, aunque sin generar condiciones de inestabilidad.

El viento soplará desde el sector norte-noreste (NNE) a una velocidad aproximada de 7 km/h. Esta circulación de aire cálido contribuirá a sostener las altas temperaturas y a reforzar la sensación térmica, especialmente durante las horas centrales del día.

Cómo impacta la nubosidad en el clima del domingo

La presencia de cielo parcialmente nublado será uno de los rasgos destacados del clima previsto para el domingo. Durante la mañana, la nubosidad permitirá un rápido aumento de la temperatura, mientras que por la tarde las nubes podrían ofrecer un leve alivio momentáneo frente a la radiación solar directa.

Sin embargo, al no existir probabilidad de precipitaciones, esta nubosidad no estará asociada a tormentas ni a cambios significativos en las condiciones atmosféricas. Se trata de un fenómeno habitual en jornadas dominadas por aire cálido, donde las nubes no logran modificar el carácter caluroso del día.

Las marcas térmicas se mantendrán altas, con una mínima cercana a los 25 grados y una máxima que alcanzará los 37 grados.

Temperaturas altas y escasa amplitud térmica

Otro aspecto relevante del pronóstico del tiempo es la limitada amplitud térmica prevista. Con una mínima elevada y una máxima cercana a los 37 grados, el domingo se perfila con calor persistente desde la madrugada hasta la noche.

Este comportamiento térmico es característico de períodos estivales prolongados, en los que el descenso nocturno resulta insuficiente para refrescar el ambiente. Como resultado, las noches y mañanas se presentan templadas a cálidas, sin un alivio térmico marcado.

Panorama general del clima para el cierre del fin de semana

El domingo se integrará a un fin de semana dominado por condiciones estables. El clima en Córdoba continuará sin lluvias, con temperaturas altas y viento leve del sector norte, un escenario que favorece la continuidad del calor intenso.

En líneas generales, el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado, viento moderado del NNE y sin precipitaciones. Un contexto plenamente veraniego que mantiene al calor como protagonista en la provincia.