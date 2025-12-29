Clima en AMBA hoy: alerta total por temperaturas que llegarán a los 40 grados

La ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana (AMBA) continuará durante toda la semana, con temperaturas extremas que rozarán o incluso alcanzarán los 40 grados en la víspera de Año Nuevo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En primer lugar, el organismo advirtió que el miércoles será el día más sofocante, con una mínima de 27 grados y una máxima de 38, lo que convertirá la celebración por la llegada de 2026 en una jornada marcada por el calor agobiante. Sin embargo, después de los festejos las marcas térmicas descenderán levemente, aunque se mantendrán en torno a los 30 grados, lo que impedirá un alivio significativo.

Por lo tanto, se espera que las familias puedan cenar al aire libre en la tradicional mesa de Año Nuevo, aunque las autoridades sanitarias remarcaron la necesidad de extremar cuidados. En este sentido, recomendaron aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 y proteger especialmente a adultos mayores y bebés frente a los golpes de calor. Asimismo, se solicitó un uso responsable de la energía eléctrica para prevenir cortes en la red de media tensión.

Cómo estará el clima este lunes

En cuanto al pronóstico detallado, este lunes se prevé cielo ligeramente nublado, con vientos del sudoeste rotando al noreste y temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados. Luego, el martes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste y marcas térmicas de entre 26 y 37 grados.

Ya el jueves, tras el pico de calor, se anticipa cielo parcialmente nublado, vientos del sureste rotando al noreste y temperaturas más moderadas, entre 19 y 30 grados. En tanto, el viernes se espera cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al este y registros de entre 19 y 28 grados, lo que lo convertiría en el día menos sofocante de la semana.

Por su parte, el sábado se pronostica cielo parcialmente nublado, vientos del noroeste girando al sudoeste y temperaturas de entre 18 y 30 grados. Finalmente, el domingo cerrará la semana con cielo algo nublado, vientos del sudeste y marcas que oscilarán entre los 22 y 31 grados.

De esta manera, el AMBA atraviesa una de las olas de calor más intensas de la temporada, con un alerta total por las altas temperaturas que marcarán el inicio del nuevo año.