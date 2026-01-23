Alerta roja por ola de calor, ¿cuándo llegan las lluvias?

Argentina atraviesa una nueva ola de calor que elevará las temperaturas máximas en hasta 40° C en algunas regiones puntales del norte y centro del país. El fenómeno anticipado en el pronóstico de anomalías térmicas publicado el lunes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se extenderá durante todo el fin de semana, de manera ininterrumpida.

"El patrón actual responde a la presencia de un sistema frontal semiestacionario, que condiciona la distribución de las precipitaciones y limita el avance de la inestabilidad hacia regiones que hoy necesitan lluvias de manera urgente", explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Ola de calor en Argentina: ¿Qué día será el más caluroso?

Conforme al anticipo compartido por el SMN, el lunes 26 de enero será el día más caluroso en Argentina. El mercurio se disparará en el norte hasta los 40° C en el norte de Santa Fe, noroeste de Formosa y casi la totalidad del territorio santiagueño y chaqueño.

En la región metropolitana de Buenos Aires, la máxima tocará los 36° C y el viento soplará del sector noreste a 22 km/h.

¿Cuándo termina la ola de calor y llegan las lluvias?

Conforme al análisis de los mapas meteorológicos del modelo ECMWF presentado este viernes por el meteorólogo de Meteored Leonardo De Benedictis, el sistema frontal de ola de calor perderá definición y tenderá a disiparse de manera progresiva desde el martes 27. En su reemplazo, comenzará a ingresar un nuevo pulso de inestabilidad que tendrá un impacto más notorio en el aspecto térmico que en el pluviométrico.

"Este núcleo de inestabilidad se desplazará de oeste a este, perdiendo intensidad a medida que avance. Las provincias que podrían verse afectadas por este cambio serán Mendoza, San Luis, Córdoba, sectores de La Pampa y Santiago del Estero, conformando el eje más activo de la próxima semana", señaló el experto.

De esta forma, los modelos muestran que las lluvias seguirán siendo esquivas para el este del país, dejando como resultado al Litoral con grandes dificultades para recibir lluvias significativas.