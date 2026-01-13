Alerta por tormentas después del meteotsunami: cómo sigue el clima en Santa Clara y la Costa Argentina tras las olas gigantes

Después del fenómeno climático que en la jornada de ayer dejó un muerto y más de 30 heridos en la Costa bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo seguirá el clima en toda la zona.

Recordemos que en plena temporada de verano y con 40° de sensación térmica se presentó un meteotsunami que causó tanto destrozos como pánico en distintos balnearios de Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar del Plata.

Cómo seguirá el tiempo en la Costa, según el SMN

Según el SMN, en la jornada de hoy en Mar del Plata se espera mucho calor, con una máxima de temperatura que podría alcanzar los 33°C. Sin embargo, por la tarde podrían presentarse tormentas aisladas, mejorando hacia la noche.

En el partido de Mar Chiquita, donde ayer falleció Yair Amir Manno Núñez tras golpearse contra las piedras en medio del fuerte oleaje, las autoridades confirmaron que la máxima prevista es de 24°C para la jornada de hoy, con probabilidades de lluvias durante todo el día.

Particularmente en Santa Clara del Mar el panorama será similar al de los balnearios de Mar Chiquita, por lo cual los veraneantes no podrán tener un día de playa.

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que golpeó a Santa Clara del Mar

El país entero se conmovió en las últimas horas por la aparición de un meteotsunami en la costa bonaerense que ocasionó la muerte de una persona y más de 30 heridos. Se trata de un tsunami muy suave de origen atmosférico, que se origina en las perturbaciones de presión atmosféricas asociadas a las intensas tormentas en los sistemas frontales.

Estas tormentas pueden generar una fuerte amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental, las que al arribar a la costa pueden provocar olas de varias decenas de centímetros.

Sobre el fallecimiento de Yair Amir Manno Núñez, el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires Fabián García explicó: "Aparentemente fue empujado por el agua, se golpeó contra unas rocas". Además informó que "otra persona que sufrió un infarto está internada y hay aproximadamente 35 heridos leves".

Según testigos de lo ocurrido en Santa Clara del Mar, el mar se retiró y volvió una gran ola de entre tres a cinco metros sobre el nivel del mar. La situación produjo que muchas personas debieran ser rescatadas en una zona con muchas roscas presentes. El fenómeno se dio sin previo aviso también azotó la zona de Camet Norte y los balnearios del sur de Mar del Plata.