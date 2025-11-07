A qué hora llueve en CABA y el conurbano: el pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano hoy 7 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 7 de noviembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo continuará en los próximos días. Este viernes regresan las lluvias: habrá lloviznas aisladas al comienzo del día y se mantendrán las lluvias aisladas hasta la noche. La temperatura se ubicará entre los 14 grados de mínima y una máxima de 19.

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano

De acuerdo al SMN, durante el fin de semana se mantendrá la nubosidad. El sábado 7 el cielo se encontrará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 11 grados y una máxima de 20. Mientras que el domingo 8 continuará la nubosidad y habrá un leve aumento de temperatura: comenzará en una mínima de 12 grados y se elevará hasta alcanzar los 24.

Así será la primavera en Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del SMN para octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones obtenidas combinan datos locales con modelos internacionales y estadísticas, y tienen como fin ofrecer una base para la planificación en ámbitos gubernamentales, productivos y sanitarios. Los pronósticos son parte de análisis más profundos que incluyen el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), reconocido por su influencia directa en la dinámica climática nacional.

El organismo advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.