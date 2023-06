Becas Progresar: cómo anotarse para cobrar $12.780 en junio

Las Becas Progresar 2023 representan una oportunidad valiosa para que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin preocuparse tanto por las dificultades económicas. Si cumplís con los requisitos, te animamos a que aproveches esta iniciativa del Ministerio de Educación y te inscribas en la línea correspondiente.

El Ministerio de Educación continúa otorgando las Becas Progresar 2023, un programa que tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios. A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se brinda un pago mensual de $12.780 a los beneficiarios de estas becas. La inscripción está abierta y se mantiene disponible en la página web oficial del programa.

Tipos de becas

Las Becas Progresar 2023 se dividen en diferentes líneas, según el nivel educativo y las áreas de estudio. Estas son las opciones disponibles:

1. Progresar 16 y 17 años: Destinada a adolescentes que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios.

2. Progresar Obligatorio: Dirigida a personas que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

3. Progresar Superior: Diseñada para estudiantes del nivel terciario o universitario.

4. Progresar Enfermería: Destinada a estudiantes del nivel superior de la carrera de Enfermería.

5. Progresar Trabajo: Dirigida a personas que realicen cursos de formación profesional. Esta línea de becas continúa con inscripciones abiertas.

Además, existe un plan adicional llamado Becas Progresar Idiomas, que brinda la oportunidad de aprender idiomas de manera gratuita. La inscripción para esta línea finaliza próximamente.

Montos de las becas

El monto asignado por el Ministerio de Educación a través de Anses para las Becas Progresar 2023 es de $12.780. Este apoyo económico mensual busca contribuir a los gastos de los estudiantes y facilitar su continuidad educativa.

Requisitos y proceso de inscripción para las Becas Progresar Trabajo

La inscripción para las líneas de becas Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería finalizó en abril. Sin embargo, las inscripciones para Progresar Trabajo estarán abiertas hasta el 30 de noviembre.

Estos son los requisitos para acceder a las Becas Progresar Trabajo:

1. Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.

2. Personas con hijos menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales, hasta los 35 años.

3. Personas que no poseen trabajo formal registrado, hasta los 40 años.

4. Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad.

Además, para poder inscribirse, es necesario cumplir con los siguientes requisitos generales:

- Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, naturalizado/a o extranjero/a con residencia legal de al menos 2 años en el país y contar con DNI.

- Ser alumno/a regular de una institución educativa.

- Los ingresos no deben superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- No estar inscripto/a en el Impuesto a las Ganancias.

- No contar con ninguna otra beca.

- No poseer título universitario, profesorado o tecnicatura.

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar?

El Ministerio de Educación lanzó esta política para fomentar el estudio y finalización de todos los niveles académicos.

El proceso se realiza a través de la página web oficial del programa. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1. Ingresar a la página y completar el usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, se debe registrar.

2. En la sección "1. Datos Personales", completar la información personal y hacer clic en "Actualizar datos".

3. Luego, acceder a la sección "Encuesta" y completar la información solicitada. Al finalizar, hacer clic en "Finalizar la encuesta".

4. Por último, en la sección "3. Datos académicos", completar el formulario del curso al que se desea inscribir y finalizar la inscripción.

Es importante cumplir con todos los pasos de manera precisa y verificar que se haya completado correctamente el proceso de inscripción.