Las mentiras del ingeniero acusado de abusos, quien ahora busca la preventiva en “la casa del horror”

El ingeniero y profesor universitario de Santiago del Estero, Walter Mayuli, volvió a presentar ante la justicia un pedido para morigerar la prisión preventiva que ordenó el Juzgado de Garantías encabezado por Gastón Merino tras avalar la imputación por abusos sexuales gravemente ultrajantes que sufrieron sus, al menos, cuatro víctimas durante alrededor de 26 años. Entre esas víctimas había familiares directas que fueron atacadas cuando eran menores y que aún hoy sufren consecuencias de salud producto de aquellos ataques que se repitieron durante años. Las denunciantes, dos sobrinas, otra familiar y una mujer amiga de la familia del ingeniero siguen reclamando que el imputado pague por lo que hizo y, además, que la justicia les garantice seguridad ya que reciben constantemente acoso y hostigamiento por parte de familiares y amigos de Mayuli.

En comunicación con El Destape, Silvina Castaño, la abogada que representa a las víctimas, aseguró que “hace poco nos enteramos que casi no pasó ni un día preso porque después de que ordenaran que sea trasladada a la cárcel fingió un problema de salud y lo llevaron al hospital. Allí lo tuvieron varios días hasta que de tanto insistir con que explicaran cuál era su afección tuvieron que llevarlo al lugar de detención”. Según la denuncia de la letrada, “desde el 8 de noviembre hasta el 6 de diciembre nunca volvió al penal” y nadie informó por qué seguía internado y no cumplía con la orden del Juzgado. Ese punto se contradice con la declaración de la Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Florencia Torrez Cianferoni, quien había asegurado durante la instrucción de la causa que en el penal donde iban a alojarlo “existe una área médica para que sea controlado” aunque hasta el momento el imputado no hizo uso de esa atención sino que fue rápidamente llevado a un hospital.

Después de ello, cuando Mayuli volvió al penal, “la defensa del ingeniero presentó un habeas corpus para que tenga prisión domiciliaria en la casa, contó la abogada Silvina Castaño. Para esto, explicó la letrada, “alegan una cuestión de salud que no está en el expediente y que presentaron los mismos médicos del imputado, por lo que son dudosos ya que no se condicen con el informe que hicieron cuando él entró al penal y este informe apareció después”. En este caso, el imputado busca pasar su prisión preventiva en la casa donde cometió los abusos por lo que la justicia lo imputó, una casa donde sus víctimas vivieron los ataques durante 26 años y que la Fiscal Cianferoni destacó que, si lo dejaban volver a ese lugar, “volvemos a instalar al peligro en el lugar donde cometió los hechos por los que se lo investiga”.

Una de las víctimas que denunció a Mayuli es Fabiana Macías. La mujer, que hoy es abogada, aseguró que los daños en la salud que sufren las víctimas son para siempre y que “al día de hoy estoy medicada y no puedo trabajar ni puedo salir. Sufro ataques de pánico”, relató. En su denuncia, la mujer contó los hechos y detalles pero además aportó pruebas que sirvieron a la Justicia para dictar la prisión preventiva del ingeniero. “Creo que es necesario contar lo que pasó porque tengo muchas ganas de salir adelante”, explicó Fabiana en comunicación con un medio santiagueño y explicó que le duele “no ser una buena madre” ya que los padecimientos de salud le generaron problemas con su hijo “que acaba de cumplir 9 años y no puedo mirarlo por el estrés y la depresión que sufro”. Además, la mujer contó cuál fue el desencadenante que la llevó a denunciar a Walter Mayuli y que ocurrió: “Un día que fuimos a la quinta donde él estaba y quisieron meter a mi sobrinita a la pileta. En ese momento trataron de sacarle el pañal y yo no podía pensar ni permitir que él la mire. Me enloquecí y nadie entendía por qué”, explicó.

Ahora, las víctimas y sus abogadas denuncian que la familia y los amigos del ingeniero y profesor universitario Walter Mayuli empezaron una campaña para hostigar a las denunciantes y a su familia, en especial a sus hijos menores de edad, con el fin de amedrentarlos y que paren con las denuncias y con las acusaciones ante la justicia. Además, esperan que cuando se defina la situación del habeas corpus presentado, lo cual se realizaría este jueves, Mayuli quede detenido en el penal de Santiago del Estero para que la justicia avance en la causa donde está imputado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, abusos agravados por el grave daño ocasionado a la salud de las victimas y por tener la guarda de las denunciantes.