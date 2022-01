Hallaron al ruso que se cree Jesucristo y a su hijo de 8 años en Neuquén

El hombre se lo había llevado el lunes por la noche. Ambos fueron hallados cerca del río Neuquén y la Ruta Provincial 17, camino a Cutral Co, alrededor de las 12:30, luego de un operativo cerrojo.

El ciudadano ruso que tiene problemas psiquiátricos y se cree Jesucristo fue hallado este jueves luego de llevarse el lunes pasado a su hijo de 8 años. Kilin Adrian Zaitsev y su hijo Eric fueron encontrados en buen estado de salud, según detalló el jefe de la Dirección Seguridad de Añelo, el comisario Claudio Vinet.

Ambos fueron hallados cerca del río Neuquén y la Ruta Provincial 17, camino a Cutral Co, alrededor de las 12:30, luego de un operativo cerrojo que se armó tras haber sido divisados el miércoles por la noche cuando un feriante les dio agua y comida y luego dio aviso a la Policía, en un puesto ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Añelo, el lugar de donde habían desaparecido el domingo pasado.

Vinet relató que a las 22:40 recibieron una alerta de que padre e hijo habían sido vistos en la zona de Los Barreales. "Sedientos, hambrientos y exhaustos en su fuga se habían aproximado a un puesto distante a unos 35 kilómetros de Añelo, al sur de la Ruta 51, en pleno campo", explicó el jefe policial horas antes de ser hallados.

En ese sentido, Vinet aclaró que al verse perseguidos en el marco del operativo desplegado en la zona para dar con ellos, decidieron aproximarse al puesto donde les dieron agua y comida. Sin embargo 10 minutos antes de que llegaran los policías, lograron retomar la fuga nuevamente. A primera hora de este jueves, la búsqueda se retomó con la asistencia de un avión, canes especializados en rastreo y a la policía montada.

Entre otros datos revelados esta mañana por el jefe policial, se supo que el hombre nacido en Rusia, que además cuenta con documento uruguayo y argentino, y su hijo se movilizaban a caballo.

Además, reiteró que se mostraron exhaustos luego de haber soportado temperaturas superiores de 40 grados y que "está a las claras que los dos estaban bajo su propia voluntad, descartando la posibilidad de un secuestro, o que este menor esté bajo algún condicionamiento del padre". Ambos se encontraban en una zona inhóspita y los efectivos tuvieron que atravesar las aguas del río Neuquén para ubicarlos. Asimismo, la Policía informó que Zaitsev vestía ropa camuflada.

La última vez que vieron a Eric fue el domingo pasado, ya que el chico vive junto a su tía desde agosto pasado, mes en el que su madre Leonela Rusakov viajó a Bolivia para asistir a otro familiar.

Zaitsev no tiene vínculo con sus hijos desde mucho tiempo y justamente lo vieron merodeando la casa de su ex cuñada el sábado pasado. Es por eso que se sospechaba en un principio que el hombre secuestró al menor en la vivienda de la tía, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 182. Este hombre padece problemas psiquiátricos serios, ya que se proclama proclama Jesucristo y no se sabe qué clase de delirio pueda tener.

*Con información de NA