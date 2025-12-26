Encontraron un frasco con un dedo humano y apuntan a un ritual de la "mujer de los cuchillos": el macabro caso

En los días previos a la Navidad, la tranquila localidad de Mar de las Pampas vivió una situación de gran conmoción: se dio la misteriosa y perturbadora aparición de un frasco con un dedo humano en su interior. El hallazgo se dio en la playa y motivó un gran operativo policial. Además, el hecho volvió a poner bajo la lupa el caso de la conocida como la "mujer de los cuchillos", un personaje que generó revuelo en la zona sur del partido de Villa Gesell.

El operativo de las fuerzas de seguridad tuvo2 lugar cuando personal de la estación de Policía Comunal 3ª recibió un aviso en el que los alertaban sobre la aparición de un frasco sospechoso en la intersección de la calle 36 y la playa. Una vez preservada la zona y habiendo llegado los efectivos de la policía científica, se confirmó que dentro del recipiente había una falange humana.

Una testigo clave en el caso brindó información sumamente relevante: momentos antes de que se desatara el escándalo, pudo ver a una mujer con la mano vendada y con un frasco en la otra mano. Se extrae de la misma declaración que esta mujer con la mano vendada le habría confesado haber sufrido un accidente doméstico, razón por la cual decidió arrojar el dedo al mar. Según indicó, la acción fue motivada por la religión umbanda y formó parte de una ofrenda ritual.

Desde el hospital municipal confirmaron que el día anterior una mujer ingresó por guardia con la amputación de un dedo, por lo que recibió atención médica y se retiró el mismo día, tras recibir el alta. Sin embargo, la información revelada por el establecimiento sanitario presentó un dato fundamental: la mujer se fue con la falange amputada en su poder.

El caso de la "mujer de los cuchillos"

Con toda la información recolectada, los investigadores lograron identificar rápidamente a la mujer involucrada. Se trataba, nada y más y nada menos, de la misma persona que unos días antes había sido detenida en Villa Gesell, acusada de protagonizar un hecho de violencia.

Acerca de este antecedente de la mujer, las fuentes de la Secretaría de Seguridad local le explicaron al portal Central de Noticias Madariaga que la policía se acercó al lugar tras recibir alertas y denuncias de los vecinos por una mujer que realizaba "rituales" en plena calle.

La sospechosa poseía una cuchilla de 45 centímetros, la cual utilizó para resistirse, acto que obligó a los efectivos de las fuerzas policiales a realizar disparos intimidatorios para lograr reducirla. Por el momento y pese al antecedente, la única medida tomada por el Ministerio Público Fiscal fue iniciar acciones por averiguación de ilícito.