Conmoción en Recoleta: encontraron muertos a una mujer y su hijo en un hotel

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires comunicó el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 41 y de su hijo de 7 años en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta. Ambos se encontraban desaparecidos desde el último jueves.

Los efectivos de la policía porteña se trasladaron hasta el alojamiento, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, luego del llamado del gerente del lugar diciendo que los habían encontrado a ambos sin vida en el baño del cuarto.

De acuerdo a lo declarado por el administrador, estas dos personas habían llegado al hotel el día anterior y estarían alojados allí solo por esa noche.

Al no presentarse para realizar el check-out durante la mañana de este viernes, personal del establecimiento se dirigió a la habitación para verificar la situación y encontró a la mujer y a su hijo sin vida dentro de la bañera.

Luego del llamado a la policía, llegó la Unidad de Criminalística y se mantienen trabajando en el lugar para intentar esclarecer lo ocurrido en la habitación. Fuentes oficiales sostuvieron que no se hallaron ingresos violentados ni señales que pudieran indicar que se tratara de un robo o del accionar de un tercero.

El caso está a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N° 59, cuya titular es Laura Belloqui y de la secretaria Alejandra López San Miguel. Desde la Unidad Fiscal se dispuso labrar en primera instancia actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Quiénes son las víctimas

Una vez en el lugar, la policía comunicó las identidades de las víctimas: se trata de Gisela Mercedes de Yurka (41) y su hijo Gabriel Saru Ovejero (7). La mujer se desempeñaba como docente en la localidad bonaerense de González Catán, donde además vivía con el pequeño.

Según reportaron las autoridades, ambos habían desaparecido de su hogar de residencia desde este jueves y sus allegados los buscaban intensamente. De hecho, una compañera de trabajo de Gisela había compartido una publicación en sus redes sociales en donde pedía cualquier tipo de información útil para encontrarlos.