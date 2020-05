Caso García Belsunce: Uno de los hermanos de María Marta llamó sinvergüenza a Ricardo Canaletti

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro que tuvo a su cargo el juicio por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, sobreseyó a Horacio García Belsunce y a Juan Hurtig -hermano y hermanastro de la víctima- y al vecino Sergio Binello, al declarar extinguida la acción penal por la preescripción de la causa.

El argumento central del TOC 1, expuesto en el voto del juez Ortolani, es que el delito por el que fueron condenados (encubrimiento agravado) tiene una pena máxima de seis años y que ya pasaron más de ocho sin que los imputados tengan una sentencia firme. Ahora, Hurtg explotó contra el periodista de policiales Ricardo Canaletti, por su supuesta malversación de la información del caso.

En diálogo con "Informados de todo" (América), Juan Hurtig disparó contra Canaletti. “Si sirve para que toda la Argentina sepa la verdad, me parece maravilloso. No culpó a toda la prensa, sino a la maldita prensa. La que nunca fue al expediente para ver si era verdad o no. Estoy hablando de los Canaletti, unos sinvergüenzas. Hablan con el fiscal, pero no le piden que les mande la foja para chequear la información”.

La causa García Belsunce también tiene aún sin resolver la situación del viudo Carlos Carrascosa, quien en 2007 fue condenado por encubrimiento, luego en 2009 la Casación lo sentenció a prisión perpetua como autor del crimen, y finalmente, tras pasar siete años encarcelado y luego de que la Corte Suprema de la Nación ordenara revisar su fallo, fue absuelto en 2016 y recuperó su libertad. Esa absolución aún está pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema a partir de la apelación de un fiscal.

La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera y su marido Carlos Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra un viga del techo y las canillas. La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto le rebotó, con un arma calibre .32 largo que nunca apareció.