Decomisaron las empanadas a un vendedor ambulante en el Parque Centenario

El hombre hace 15 días se había quedado sin trabajo y era su primera vez como vendedor ambulante. Desde la agencia de inspección afirmaron que se controla habitualmente la venta de alimentos en el espacio público.

Un vendedor de empanadas sufrió el decomiso de su mercadería este fin de semana en Parque Centenario cuando la ofertaba en la vía pública. El hombre hace 15 días se había quedado sin trabajo y era su primera vez como vendedor ambulante. En tanto, la agencia de inspección de CABA afirmó que se controla habitualmente la venta de alimentos en espacios públicos.

El vendedor, identificado como Pablo, fue a vender empanadas en Parque Centenario el Día del Trabajador en un carrito que le prestaron para salir a trabajar. El hombre hace 15 días que está desempleado y por primera vez fue al parque a vender sus empanadas.

"No me pueden sacar la mercadería. Si me llevás el carro, me arruinás. No me pueden hacer esto, me quedé sin laburo hace 15 días y tengo dos pibes, loco”, expresó Pablo a los agentes de la Policía de CABA cuando le secuestraron las empanadas por vender en la vía pública, según un video que se viralizó en Twitter.

Sin embargo, los agentes de Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevaron todos la mercadería del hombre. Este ente es el encargado de habilitar y fiscalizar los locales comerciales de la Ciudad. También controlar las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y vía pública.

Según detallaron desde AGC a El Destape se tratan de operativos que se realizan con la policía por vendedores de alimentos sin permiso y se decomisa la mercadería por no tener procedencia. "Desde la AGC se controla habitualmente la venta de alimentos en el espacio público. Allí los inspectores verifican la procedencia de la mercadería, si la misma se encuentra debidamente rotulada y envasada, a fin de preservar la salubridad de los mismos, evitando la venta al público de alimentos no apto para consumo", enfatizaron.

Secuestraron 3500 kilos de mercadería no apta para consumo en 2022

En febrero de este año, un informe reveló que el Gobierno porteño, a través de AGC, decomisó tres toneladas y media de alimentos en todo el 2022, en distintos operativos realizados en la jurisdicción. Según la Agencia Gubernamental de Control, el secuestro de alimentos en mal estado se realiza semanalmente en los camiones que aparentan transportar sustancias alimenticias.

El organismo porteño realiza controles a las Unidades de Transportes de Alimentos, con un promedio de cuatro operativos semanales, en conjunto con la Dirección de Tránsito del Gobierno porteño, explicaron. Allí se traslada carne, pan, lácteos, y diferentes tipos de alimentos que se comercializan en la Ciudad. Estos traslados son monitoreados permanentemente por la AGC cada semana, al igual que la situación bromatológica de distintos comercios.