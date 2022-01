Brutal ataque en Pompeya: una mujer incendió el colchón de un hombre en situación de calle

El aberrante hecho ocurrió el 26 de diciembre y quedó registrado en cámaras de seguridad. Al momento no identificaron a la agresora.

Una mujer prendió fuego a un hombre en situación de calle que estaba durmiendo en una vereda del barrio porteño de Pompeya. Tras el ataque, la mujer huyó aunque la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

El hombre que estaba en el refugio improvisado con un colchón, frazadas y un carro sobre la avenida Cobo al 1200 sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad y los vecinos repudiaron el hecho que ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre pero cuyas imágenes se difundieron recientemente.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a este medio que, si bien no pudieron dar con la agresora, están "trabajando en eso" pese a que no se haya presentado una denuncia en contra de la mujer.

Esta mañana, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que la víctima se llama Jonathan y es "conocido por los vecinos del barrio" porteño.

“A veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó.