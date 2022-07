La novia del policía asesinado en Castillo pidió "saber la verdad" del crimen

Esmeralda Torres preguntó dónde están los policías que estaban junto a su pareja en el asesinato.

Esmeralda Torres, la compañera de Nazareno Benjamín Zucarelli, el joven policía asesinado en Rafael Castillo, La Matanza, realizó un posteo en su cuenta de Facebook y pidió "saber la verdad", respecto de lo sucedido.

"Necesito saber la verdad, quién era la compañera que estaba con Benja en el móvil, Benjamín fue el único herido donde estaban supuestamente 5", escribió la chica y agregó: "Es verdad que somos un número más y que no les importa una mierda nada, ni la memoria de Benjamín el chico más bueno que había en este mundo".

Durante su mensaje la joven se dirigió a la compañera que estaba con el policía en el móvil y dijo: "Necesito saber quién estaba en el móvil con él, seguro estás leyendo esto por favor enviame un mensaje sé bien que nada ni nadie me va a devolver a mi Benja pero necesito hablar con vos".

"¿Cómo puede ser que ningún compañero de los que supuestamente estaban en el móvil con él, nos mandaron un pésame a la familia?, ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están? El jefe nos dice, el dió la vida por sus compañeros gracias a él se salvaron sus 4 compañeros más y ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás heridos?", preguntó.

Esmeralda Torres detalló que había estado en el hospital y "no había familiares de ningún herido, no había nadie. Éramos los únicos, ¿por qué? ¿Dónde figuran los demás? ¿Por qué todo es una mentira?". Además denunció lo ocurrido y planteó otra teoría de los hechos: "Nos mintieron en la cara, Benjamín estaba solo en el móvil con una compañera, bajó a intervenir una venta de droga su compañera, se quedó en el móvil y lo agarraron de atrás lo entraron arrastrando como un perro a la villa. Le metieron 4 balazos, le sacaron el arma y el chaleco antibalas y su compañera se asustó y se fue".

"Le hicieron una emboscada. Mi Benja ya no está con nosotros, la persona más buena que Dios me pudo prestar para ser feliz en este mundo y todo ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme, explíquenme qué pasó. Es esto, te mandan a salir de a dos, no les importa nada total somos un número más, es así. Les decían que si bajaban procedimientos les iban a dar franco por eso siempre me contaba con una alegría ´Amor bajamos a 3 paqueros con droga y mucha plata´ al otro día lo mismo y nunca les daban el franco, siempre salía con los mismos compañeros", publicó.

En su posteo la mujer criticó a las fuerzas policiales en varios tramos: "¿Dónde estaban esos compañeros? Ya necesito urgente comunicarme con usted señora que estaba en el móvil con mi Benjy. Queremos que se haga justicia, dejen de encubrir todo, que se haga JUSTICIA POR NAZARENO BENJAMIN ZUCARELLI. Tenía solo 23 años, toda una vida por delante. ¡Cómo te necesito Mi Amor!, hoy se me partió el alma el mil pedazos al ver su cuerpo con su cabeza ensangrentada, con la boca abierta con la mueca de que sufrió, porque sufrió señores por favor". Las respuestas a la publicación realizadas por distintos usuarios y usuarias fueron de apoyo a la joven y de empatía con lo sucedido.