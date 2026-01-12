"Si le tocás el pelo así, termina en pelea": tres rugbiers fueron detenidos por una feroz golpiza en Pinamar

Foto que subieron los detenidos a Instagram. Vacacionaban en la Costa por el cumpleaños 18 de Safadi (buzo azul)

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, otro episodio de rugbiers violentos volvió a generar indignación en la Costa Atlántica. Esta vez en Ostende, en el partido de Pinamar, tres jóvenes fueron detenidos después de atacar a golpes a tres turistas santafesinos.

El aberrante hecho se produjo en la madrugada de este domingo, cuando el grupo de rugbiers y el de los santafesinos se dirigían al boliche Boutique. Los acusados pertenecen al Ure Cure Rugby Club de la localidad cordobesa de Río Cuarto y uno de ellos integra el seleccionado juvenil de la provincia.

Cómo arrancó la pelea y a quiénes detuvieron

Según la investigación del caso, los detenidos son Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C., de 18 y 17 años. Safadi había cumplido la mayoría de edad un día antes del hecho y durante el 2025 formó parte del M17 de los Doguitos, una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby.

Testigos confirmaron que tanto los jóvenes cordobeses como las víctimas, oriundas de Casilda, compartían el mismo complejo de departamentos durante sus vacaciones. Incluso habían realizado juntos la “previa”, pero el propietario del lugar los echó por el volumen de la música.

Todos caminaron juntos hacia el boliche, pero a siete cuadras comenzaron una pelea, en plena calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno. De acuerdo con los testimonios de los testigos, un gesto fue lo que originó el conflicto: le tocaron el pelo a uno de los rugbiers.

Cómo sigue la causa

Los efectivos de la Estación de Policía de Ostende y personal del Grupo de Apoyo Departamental del Operativo Sol 2026, intervinieron en el lugar tras un llamado al 911 y lograron detener a tres de los agresores. “Los acusados integraban un grupo numeroso de jóvenes que increpó y atacó a golpes a las víctimas en plena vía pública”, señalaron fuentes policiales.

Los tres jóvenes santafesinos, de 18, 19 y 20 años, sufrieron hematomas y contusiones. Uno de ellos debió ser trasladado al hospital de Pinamar, donde fue atendido y poco después dado de alta.

El menor de 17 años, del grupo de los agresores, fue entregado a un adulto responsable tras la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1. Los dos mayores, fueron imputados por lesiones leves en una causa a cargo de la UFI N°5 de Pinamar.

El fiscal a cargo ordenó identificar al resto de los jóvenes que se encontraban vacacionando con los imputados, después de que se encontraran publicaciones en redes que los mostraban a todos reunidos en el departamento donde se alojaban.