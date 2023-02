Las mejores 10 películas de verano para ver en vacaciones 2023

En verano necesitamos un descanso del sol o al menos momentos para retomar la calma. A veces no es posible visitar la playa pero eso no significa que no puedas disfrutar al máximo de tus vacaciones. Por eso, te recomendamos algunas películas de verano para pasar un buen rato.

Drama, comedia, romance y mucho más. Estas recomendaciones de películas de verano seguramente te encantarán a ti, tu familia y amigos.

10 mejores películas para ver en vacaciones

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Acá te sugerimos 10 películas de verano para ver en casa abajo del aire, comiendo helado o pochoclos. Con estas recomendaciones te podés regalar un momento para revivir algunos clásicos con amigos o en familia y de paso te emocionas, reís y lloras.

¿Para qué está el cine si no es para esto? Introducirnos en diferentes historias emocionantes y conmovedoras. Un lugar donde todo es posible. ¿Comenzamos?

La rubia del camino, Manuel Romero (1938)

Se trata de un clásico del auge del cine argentino: Cuenta la historia de Betty, una chica de clase alta, interpretada por la famosa Paulina Songerman. Esta película de verano cuenta la historia de cómo los padres de Betty la quieren obligar a casarse con un conde extranjero llamado Count Ugolino Malipieri (Enrique Serrano).

Betty elige escapar hacía Buenos Aires desde Bariloche, donde pasaba unas vacaciones con sus padres antes del matrimonio arreglado. En su escape se topa con Batista, un camionero que tiene el don de cantar (Fernando Borel). Con él vive momentos muy divertidos e inolvidables… y se termina enamorando.

El problema viene cuando debe incluirlo en su mundo, pues son de diferentes clases sociales. Es una dinámica y divertida película que podés ver en Cine.ar. Su duración es de 1h 9m.

Seguí las recomendaciones de las mejores películas de verano para este 2023. COMPARTIR:

Cegados por la luz, Luca Guadagnino, (2015)

Cegado por la luz cuenta la historia de Javed, interpretado por Viveik Kalra. Se trata de un adolescente británico de ascendencia paquistaní, que vive en la época de los 80s en Inglaterra.

La historia se da en un contexto difícil en temas como el racismo y la economía de esa época. En esa época gobernaba la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher.

Este chico escribe poesía como medio para escapar de su realidad: la intolerancia de la ciudad y de la incomprensión de un padre conservador. Hay un quiebre cuando un compañero de clase le da a conocer la música de Bruce Springsteen. Javed se identifica con las letras del cantante, pues pareciera que retrata su propia vida.

Vacaciones en Roma, William Wyler, (1953)

Es una película de comedia romántica estadounidense de 1953 dirigida y producida por William Wyler. Vacaciones en Roma cuenta la historia de la princesa Anna, una noble europea de un país no identificado.

Anna decide escapar de la embajada de ese país siguiendo las indicaciones médicas de hacer algo que la haga feliz. Cansada de su vida con barreras sociales y protocolos pasa una noche y un día en la ciudad de Roma.

Allí se encuentra con un periodista llamado Joe que finge no saber quién es ella realmente. Anna y Joe pasarán momentos inolvidables.

Los actores que protagonizan este clásico son Gregory Peck y la bellísima Audrey Hepburn. Ella ganó el Oscar a mejor actriz en este film.

Moonrise Kingdom, Wes Anderson, (2012)

Con el estilo visual que distingue al director Wes Anderson, tenemos Moonrise Kingdom, una de las películas de verano que no podés dejar de ver. Está ambientada en 1965 en la costa de Nueva Inglaterra.

Los protagonistas Sam y Suzy, dos adolescentes de 12 años, se enamoran y deciden huir. Sin embargo, una tormenta terrible se avecina. Esto obliga a un grupo de adultos a salir a buscar a los chicos antes de que ocurra una tragedia.

Te mostramos el trailer para que te termines de convencer de que vale la pena verla.

Elvis, Baz Luhrmann, (2022)

Otra película de verano es la de Elvis. ¡Si no conocés la historia de este legendario rockero, tenés que verla! Y si ya la conocés… también.

Vale la pena revivir la vida del Rey del Rock and Roll de la mano del director Baz Luhrmann y la gran actuación de Austin Butler. De hecho, Butler ganó la categoría de “Mejor Actor en una Película de Drama” en la edición del 2023 de los Golden Globes.

En Elvis podrás conocer la compleja relación de Elvis Presley con su manager, el coronel Tom Parker. Harás un repaso por su famosa carrera y su final, después de una vida de excesos.

Álamos Talados, Catrano Catrani, (1960)

Es una película argentina que se filmó en San Rafael, Mendoza. Álamos Talados está basada en la novela del mismo nombre escrita por Abelardo Arias.

Se trata de las memorias del paso de la adolescencia a la adultez del protagonista en la casa de verano de su abuela. Esta producción se estrenó en 1960 y tuvo como protagonistas a José Luis Suárez, Lilian Araya, Pepita Melía, María Isabel Alberdi, Emilio Guevara y Ubaldo Martínez.

Cuenta conmigo, Rob Reiner, (1986)

Cuenta Conmigo es una película estadounidense narrada en el fin del verano de 1959. Retrata la historia de cuatro amigos adolescentes que salen en una expedición para encontrar el cuerpo de un chico de su edad. El guión está basado en la novela corta El cuerpo de Stephen King.

Cuenta conmigo nos muestra una amistad sincera y genuina, una amistad que existe cuando tenés 12 años y no podés negar lo que te sucede, donde todo lo que quieres contar es importante, donde ir al cementerio del pueblo por la noche es toda una aventura.

Thelma & Louise, Ridley Scott, (1991)

Otra de las películas de verano que te recomendamos es esta clásica road movie de los años noventa. Catalogada como feminista, Thelma & Louise es la historia de dos amigas abrumadas y frustradas de su día a día y de sus parejas machistas.

Thelma (ama de casa) y Louise (camarera) deciden escaparse por un fin de semana. Su viaje termina de forma dramática.

Dirty Dancing, Emile Ardolino, (1987)

Dirty Dancing es una película estadounidense de drama y romance de 1987. Es protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. En esta película se relata la historia de amor entre una adolescente llamada “Baby” y Johnny, un profesor de baile.

La banda sonora, también llamada como la película, fue un éxito comercial. Llegó a vender 32 millones de copias en todo el mundo. De esta manera se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia. Una de sus canciones más famosas es The Time Of My Life.

¡Pasá el verano con las mejores películas! Desde comedias románticas a dramas trepidantes, dejate llevar por un viaje cinematográfico con esta lista. COMPARTIR:

E.T., el extraterrestre, Steven Spielberg, (1982)

E.T., el extraterrestre es otro clásico para revivir en las vacaciones de verano. Steven Spielberg nos cuenta la historia de Elliott, un niño de 9 años que se encuentra con un extraterrestre y decide ocultarlo en su casa para protegerlo

Su hermana pequeña y su hermano mayor lo ayudan a mantener el secreto y juntos viven una aventura inolvidable y muy divertida. Sin embargo, E.T. se enferma después de que puede comunicarse con su familia. Ahí todo se complica porque el Gobierno interviene, poniendo en peligro la amistad del niño y el alienígena.

Melissa Mathison dijo al The New York Times:

"Creo que la película trata sobre dos criaturas que, sin nada en común, son capaces de entenderse. Si este pequeño niño de la Tierra y el pequeño alienígena pueden llegar a entenderse, sin tener absolutamente nada en común, cualquiera debería poder entenderse".

¿Qué otras películas podés ver en las vacaciones 2023?

Podríamos quedarnos horas rememorando muchas más películas de verano para no quedarnos con las ganas. Te recomendaremos cinco películas más.

Adventureland, Greg Mottola, (2009)

Adventureland es una comedia estadounidense que transcurre en el verano de 1987. Un recién graduado universitario de nombre James Brennan (Jesse Eisenberg) está ansioso por hacer un viaje a Europa que planificó desde hace mucho. Pero los padres deben avisarle que no podrán costearlo.

Esta situación lleva a James a buscar un empleo como sea y en donde sea, por fin lo encuentra pero este aparenta terrible. Sin embargo, serán los mejores momentos de su vida en donde también se enamorará.

La plataforma Filmin menciona al respecto: “Se acabó la cerveza alemana, los museos más famosos del mundo, y las chicas francesas – el verano de James ahora estará poblado de padres quisquillosos, pandas de peluche y niños gritones perdidos de algodón de azúcar-”.

Call Me by your Name, Luca Guadagnino, (2017)

Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre, en español, es un drama y romance hermoso entre Elio y Oliver. La película se ambienta en el verano de 1983 en un pueblito de Italia.

Oliver vive con sus padres en una gran casa de campo. Su papá es profesor de arqueología e invita a Oliver, uno de sus estudiantes de posgrado en Estados Unidos, para que sea su asistente académico en las vacaciones.

Elio es un melómano y bibliófilo que se resiste a entregarle su cuarto al nuevo huésped. Al pasar los días, empiezan a pasar más tiempo juntos y Eliot termina confesando su amor a Oliver. Los padres conscientes de este romance y de que Oliver estaba por terminar su paso por Italia, les proponen que viajen juntos a Bérgamo.

Este filme recibió aclamación universal por parte de la crítica especializada, destacando la dirección, el guión, la banda sonora y sus interpretaciones. Asimismo fue nombrada por el Consejo Nacional de Crítica de Cine y por el American Film Institute como una de las mejores diez películas de su año.

The Menu, Mark Mylod, (2022)

Es un thriller psicológico o comedia negra estadounidense de 2022 dirigido por Mark Mylod. En The Menu una pareja: Margot y Tayler (Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult) viajan a una isla costera para comer en un exclusivo restaurante donde el chef (Ralph Fiennes) les prepara un menú lujoso, con algunas sorpresas.

Al parecer, cada persona esconde muchas cosas turbias que a través de la comida empezaran a saltar a la vista.

¡Mamma Mia! La película, Phyllida Lloyd, (2008)

Inspirada por el musical del mismo nombre y basada en las canciones del grupo ABBA. Esta película relata la historia de Sophie, que reside en el hotel de su madre, Donna, en una isla griega. A partir del descubrimiento del diario de Donna, Sophie intentará averiguar quien es su padre biológico.

Escapá de la realidad y sumergete en un mundo de cine este verano. Relajate y disfrutá de algunas de nuestras recomendaciones de películas de verano. COMPARTIR:

Do Revenge, Jennifer Kaytin Robinson, (2022)

La exitosa película de Netflix, Do Revenge, relata una historia de venganza, de engaños y mentiras. Pero es, sobre todo, una historia de amistad

Esta película de verano relata la historia de Drea, una adolescente que busca vengarse de su ex-novio debido a que éste filtró contenido privado. Do Revenge nos muestra temas adolescentes sobre el culto al cuerpo, diversidad cultural y sexual así como del empoderamiento femenino.

Conclusión

Te regalamos esta lista para esas tardes o noches de verano en las que no tenés planes fuera de la comodidad de tu casa. Escaparse unas horas por el mundo del cine suena ideal.

Una manera de viajar a distintos lugares e incluso a veces hasta viajar en el tiempo. Te invitamos a conocer una variedad de historias diferentes sin tener que moverte del sillón.