Soledad Quereilhac saludó a Axel Kicillof por su cumpleaños con un emotivo mensaje

La pareja del gobernador bonaerense le dedicó un posteo en redes en donde destacó la fusión entre su rol de profesor y estudioso con el puesto político.

Soledad Quereilhac saludó a su pareja, Axel Kicillof, por su cumpleaños con un emotivo posteo en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, reflexionó sobre la extensa carrera del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires e hizo énfasis en su formación para llevar adelante diversos roles. Además, también le dedicó un romántico posteo junto a un foto de su juventud.

"A propósito del cumple de Axel, pensé en los años previos al ejercicio de la función pública. En los años en que Axel se dedicaba a la investigación y a la docencia universitaria, marco en el cual nos conocimos", empezó el posteo Quereilhac en el marco del cumpleaños número 51 de Kicillof.

Luego de mencionar los detalles del momento en el que se conocieron, cuando ambos cursaban un doctorado y además daban clases en Universidades Nacionales, añadió: "Parte del trabajo de esos años son sus libros y en ellos pensé, en tiempos en que, en la cloaca de las redes, acusan al gobernador de no saber hablar o de no haber estudiado nunca". El posteo de Querelihac estuvo acompañado de varias portadas de los libros de la autoría de Kicillof.

En este marco, continuó: "Paradójicamente, antes trataban de hacerle daño con el argumento contrario: cuando recién asumió como viceministro de Economía, en 2011, decían que era un académico que no podría lidiar con el cargo, que era 'sólo' un profesor y un autor de libros". Además, sumó: "Antes, un erudito; ahora, un burro. En el triste arco que trazan estos dos opuestos, se desplegaron también otras variaciones, de parecida esquizofrenia".

Soledad Quereilhac reflexionó que "los libros y la política no están reñidos" y que "la particular articulación que Axel les da a esas dos dimensiones" le parece notable. "Para poder transformar la realidad no sólo hace falta mucha convicción política y coraje; también se necesita comprenderla. En el día a día de este presente como Gobernador, se nota esa herencia imborrable del pensamiento analítico, de la reflexión histórica, del ensayo de hipótesis para comprender el entramado socioeconómico y poder, así, implementar políticas de trasformación", añadió.

Por último, Quereilhac sentenció: "Esta tarea es colectiva, desde ya, porque nunca pensamos solos ni militamos solos. Pero, en el día de su cumple, quería celebrar también esta forma de gobernar de Axel, que admiro mucho y a cuya trastienda tengo el privilegio de poder asomarme".

Además, unas horas antes de publicar la profunda reflexión, Soledad también le dedicó un romántico posteo con una foto de la juventud del Gobernador. "Hoy cumple 51 años mi compañero de vida, mi amor, el Axel del futuro de este adolescente precioso", escribió junto a varios emoticones.