Paro de colectivos: qué líneas no funcionarán a partir de la medianoche

La media comienza este martes a las 00 y se extiende hasta las 23.59 del jueves 12. Fue convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en medio del conflicto paritario.

Tras la finalización de la conciliación obligatoria, este martes 10 de mayo a partir de las 00 comienza el paro de colectivos de corta y media distancia del interior del país que se extenderá hasta el jueves 12 a las 23.59, según confirmó este lunes la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio conducido por Roberto Fernández, que reclama que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

No obstante, este lunes habrá una audiencia clave entre las partes en la que se buscará destrabar el conflicto. “Es bueno dejar en claro que esta paritaria que comenzó a discutirse a mediados de enero, hace 100 días. Si a las 3 de la tarde no se soluciona el conflicto, no se le puede echar la culpa a los trabajadores que han sido pacientes y prudentes”, sostuvo a Cadena 3 Jorge Kiener, secretario de Interior de UTA nacional.

El encuentro de este lunes será virtual, lo que provocó el rechazo del gremio. “Esperábamos una audiencia presencial, pero el viernes a última hora nos comunicó Trabajo que sería por Zoom. Cuando uno está mano a mano se pasa a veces 12 o 13 horas en el Ministerio, pero uno sale con un acuerdo”, expresó.

“Vamos a ver qué pasa. Si no llegaron a un acuerdo en 100 días, qué nos garantiza que se llegará a solucionar”, cuestionó. De esta manera, el paro de colectivos a medida comenzará a las 0 de este martes y se extenderá por 48 horas, y no alcanza a los colectivos que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

El pasado 26 de abril el paro de 48 horas anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó sin efecto porque el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por diez días hábiles. El gremio había lanzado la medida de fuerza en reclamo de un aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país.

El paro iba a estar acompañado también con movilizaciones a gobernaciones provinciales, con excepción del AMBA, zona en la que se logró arribar a una acuerdo salarial con los choferes.