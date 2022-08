Paro de colectivos: empresas mantienen los cortes de servicios

Las líneas, que no funcionarán entre las 5 y las 22, son las que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien será hasta el lunes, no descartan extender la medida de fuerza.

Las empresas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sostienen la suspensión del servicio entre las 22 y las 5 durante el sábado, el domingo y el lunes, medida gremial que afectará a alrededor de 160 líneas en medio del reclamo por una deuda que el Estado nacional mantiene en materia de subsidios. Durante la tarde del viernes se dio el anuncio que se extenderá hasta el lunes. No descartan continuar con la medida en la semana si no reciben el pago.

Las firmas de transporte públicos de pasajeros en el AMBA que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), informaron que la medida se da frente al "cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde el mes de marzo" del 2022.

El comunicado oficial:

En diálogo con El Destape, fuentes empresariales manifestaron que, durante el resto de las horas, es decir las 5 de la mañana y las 21:59, "el servicio está funcionando de manera reducida a un promedio del 50% de las unidades rodantes en la calle". Cabe resaltar que la medida regirá tanto para el sábado, domingo y lunes próximo. "Está prevista que continúe hasta que el Gobierno Nacional le abone a las empresas la totalidad del subsidio que se adeuda, que son $17.000 millones", señala José Troilo, Presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

De todas maneras, desde las empresas de colectivos esperan que entre el lunes o el martes "a más tardar" el Gobierno nacional abone un importante porcentaje de la deuda en cuestión, como ocurrió la semana anterior, y así el servicio volverá a funcionar con total normalidad. "Es una medida que lamentablemente ha tomado el sector de racionalizar los servicios para no cortarlos en otros horarios. De continuar y no haber novedades, sinceramente, las unidades no van a poder seguir circulando y seguramente se va a profundizar el corte del servicio", concluyen.

Desde el Ministerio de Transporte habían prometido la transferencia a las empresas de más de $2.100 millones en concepto de subsidios, correspondientes al mes de julio. Sin embargo, las compañías aseguran que esta semana pactaron otro pago que finalmente no se efectuó.

Fuentes de Nación afirmaron a este medio que si bien aún queda una parte de la deuda, "se viene pagando semana a semana y reduciendo la misma" por lo que "no es entendible el anuncio realizado a la fecha cuando los usuarios comenzaron a pagar desde el 1° de agosto un 40% de aumento en la tarifa del transporte público". A diferencia de las cámaras empresarias, el Gobierno asegura que la deuda es de alrededor de $10.000 millones.

De ese número, entre 2 mil y 3 mil pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires -lo que representa, aproximadamente, un mes y algunos días de deuda-. Desde el Gobierno porteño, por su parte, explicaron que les transfieren los fondos a Nación para luego redistribuirlos a las compañías y "se acuerda la cifra de a tres meses", por lo que ya se abonó de enero a junio y "se está acordando lo que sigue".

Qué líneas de colectivos adhieren al paro

El paro afectará a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.