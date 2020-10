La farmacéutica estadounidense Pfizer dio a conocer el pasado martes que la vacuna para el COVID-19, trabajada y desarrollada junto a su socia alemana BioNTech, no está preparada para publicar los resultados sobre la última etapa del ensayo y mucho menos para su aprobación. El regulador que debe determinar si las pruebas son o no exitosas, todavía no realizó ningún tipo de análisis.

Albert Bourla, presidente de la compañía que lleva adelante los estudios, manifestó que podría publicar durante el mes de noviembre los datos sobre el experimento pero, a pesar de los dichos hace unas semanas, expresó que los resultados todavía no están dados para salir a la luz. Además, por supuesto, la caída de la empresa en la apertura de la bolsa de Nueva York y la fuerte crisis económica influyó.

Recordemos que el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en los últimos días que la vacuna podía estar disponible antes de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre. Sin lugar a dudas, esta situación podría haber mejorado sus números en las encuestas donde se encuentra por debajo de su opositor, Joe Biden. Lo cierto es que, según su equipo, el proceso de inmunización recién podría iniciarse a fin de año. Y esta noticia, deja una sensación amarga para el republicano de cara a las votaciones.

Más allá de las noticias que retrasan los resultados, que se aguardan expectantes, la farmacéutica confía en ser la primera en reportar datos positivos en relación a la vacuna contra el coronavirus. En las pruebas realizadas se inscribieron más de 42 mil pacientes y casi 36 mil recibieron su segunda dosis, según información de la propia compañía. "La tasa general de infección es mucho menor de lo que inicialmente se estimó así que el ensayo está desarrollándose algo más lento de lo esperado", contó Brad Loncar, inversor en la industria de biotecnología.

Pfizer anunció que si los ensayos son exitosos, solicitará una autorización de uso de emergencia dentro de Estados Unidos cuando haya mayor seguridad con respecto a su inmunidad. Hasta el momento, desde el inicio de la pandemia, se confirmaron más de 9 millones de casos (2 millones 900 mil se encuentran activos) y 233.063 muertes (+980 en las últimas 24 horas) dentro de una de las principales potencias del mundo.