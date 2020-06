Coronavirus en Tigre: 27 vecinos de San Jorge pudieron volver a sus casas

En medio del fuerte avance del coronavirus, una buena noticia llegó desde Tigre. Recibieron el alta médica 27 vecinos del barrio San Jorge de Don Torcuato que habían contraído COVID-19. Los recuperados cumplieron con los 10 días de aislamiento, indicados por el protocolo, en el predio que montó el municipio en Troncos del Talar para el tratamiento de casos leves; y no registraron síntomas en los últimos días. En el Centro de Aislamiento aún permanecen 24 pacientes y se prevé que su alta médica sea dada próximamente.

Luego de una previa sanitización, los vecinos fueron despedidos con aplausos y mensajes de aliento por parte de todo el personal de Salud y Protección Ciudadana y trasladados en un móvil del área a sus respectivos hogares.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó: "Sentimos mucha felicidad por el regreso a sus hogares de los primeros pacientes recuperados tras haber estado más de 10 días en el Centro de Aislamiento. Quiero felicitar también los voluntarios de Defensa Civil y los equipos de Salud y Protección Ciudadana. Gracias a su esfuerzo cotidiano y al del gobernador Axel Kicilloff, que nos ayuda a sostener el centro de aislamiento, todos los vecinos y vecinas cuentan con la atención que merecen".

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, acompañó a los pacientes recuperados y destacó: “Detrás de esto hay mucho trabajo del municipio y de voluntarios que desinteresadamente dieron su tiempo. Este centro de aislamiento está en pleno funcionamiento con más de 100 personas que trabajan en turnos rotativos. Además, hay un equipo de salud mental que trabaja no solo la parte corporal sino también la psíquica. Aún quedan pacientes dentro, hay que seguir trabajando en los barrios vulnerables; y vamos a traer aquí a todos los vecinos que sea necesario, pero esperamos no llenarlo".

El centro de aislamiento acondicionado por el Municipio de Tigre cuenta con 11.000 mts2 y está preparado con 500 camas de internación para enfermos de COVID-19 con patologías leves.

“Quiero agradecer al centro de aislamiento de Tigre y a todos los que trabajan en él porque nos atendieron más que bien. Me voy con ganas de ver a toda mi familia, que por suerte está bien y gracias a Dios no llegué a contagiar porque ni bien me enteré que tenía el virus me aislé sola en mi casa”, destacó Romina, una de las vecinas recuperadas del barrio San Jorge.

En tanto Sebastián, otro de los recuperados, comentó: “Estos días acá fueron muy llevaderos porque nos trataron muy bien y me llevo una experiencia única. Decidí donar plasma para ayudar a otras personas que se contagiaron".

Participaron del operativo: el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; la subsecretaria de Control Urbano, Lorena Aguirregomezcorta; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; miembros del área de Defensa Civil; voluntarios; entre otras autoridades.