Palermo: un chofer de la Línea 39 chocó un camión, bajó a los pasajeros y se fugó

El colectivo colisionó al camión de fletes y mudanzas que se encontraba estacionado. Tenía pasajeros a bordo. Hasta el momento no fue identificado.

Un colectivero de línea 39 chocó esta mañana a un camión Ford F100 de mudanzas y fletes que se encontraba estacionado, bajó a los pasajeros que tenía dentro del ómnibus y se dio a la fuga. El accidente ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio porteño de Palermo, específicamente en la avenida Córdoba al 5800.

Según informaron fuentes viales a Télam, el hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada y aún se están realizando investigaciones para terminar las causas del choque.

El chofer de un colectivo de la línea 39 que circulaba con pasajeros colisionó al camión y logró arrastrarlo por unos metros, tras lo cual terminó con una rueda sobre la vereda y contra un poste de señalización.

Así quedó el camión tras el choque del colectivo.

Tras el impacto, el conductor hizo descender a todo el pasaje y se retiró marchando con su vehículo hacia la terminal de la línea que se encuentra en el barrio de Chacarita. Según trascendió, más tarde se hizo presente el dueño del camión en la terminal de esa línea de colectivos y narró lo sucedido de acuerdo al relato que escuchó de los propios pasajeros que fueron testigos y quedaron en el lugar.

Personal policial tomo intervención en el incidente para localizar a quien conducía el colectivo y poder esclarecer las causas del incidente vial. Hasta el momento, no se pudo identificar al chofer.

Otro violento choque de un colectivo y un camión en Mataderos

Al menos 13 personas resultaron heridas este miércoles tras el choque entre un colectivo de la línea 5 y un camión en el barrio porteño de Mataderos. Los heridos fueron trasladados al hospital Santojanni, informaron fuentes viales, sanitarias y policiales a Télam.

El hecho ocurrió poco antes de la 8 en el cruce de las calles Monte y Albariños, cuando el interno 11 de la línea de colectivos 5, que circulaba con pasajeros, chocó con un camión que transportaba cebo vacuno y terminó contra el frente de un taller mecánico que se encuentra en la esquina. y a su paso derribó un poste de luz. Fuentes policiales informaron que "el camión se dio a la fuga" y hasta el momento no fue hallado y precisaron que "no existen cámaras de la Ciudad próximas al suceso".

En diálogo con Radio Continental, el director del SAME, Alberto Crescenti precisó “hemos trasladado a 13 lesionados, y uno de los heridos se encuentra en el “shock room” por traumatismo de cráneo y tórax”. “Otros dos heridos también tienen politraumatismo, el resto son traumatismos de menos graduación que no corren riesgo su vida", añadió el titular de SAME.